Pemain asal Belanda, Tijjani Reijnders, menjalani malam yang istimewa bersama Al-Qadsiah, setelah membawa timnya meraih kemenangan telak atas Al-Riyadh dengan skor 6-0, dalam ajang Liga Roshn Saudi untuk kalangan profesional, dalam pertandingan yang menyaksikan ketajaman menyerang yang mencolok dari pemain Belanda tersebut, yang berhasil mencetak trigol bersejarah sepanjang laga.

Pentingnya kemenangan ini tidak hanya terbatas pada hasil besar atau ketajaman Reijnders, sebab pertandingan ini membawa karakter khusus bagi Al-Qadsiah, yang terus menorehkan angka-angka istimewa dalam sejarah keikutsertaannya di kompetisi tersebut, bersamaan dengan naiknya ke puncak klasemen dengan koleksi 28 poin.

Menurut jaringan "Opta" untuk statistik sepak bola, Al-Qadsiah menambah koleksinya menjadi 100 kemenangan dalam sejarah keikutsertaannya di Liga Profesional Saudi, menjadikannya tim kesebelas yang mencapai batas 100 kemenangan atau lebih di kompetisi tersebut, yakni setelah kemenangannya atas Al-Riyadh.

Baca juga: Setelah Hat-trick, Gol Kontroversial Memicu Perdebatan soal Angka Seribu Ronaldo!

Adapun Reijnders, ia mencetak hat-trick pertama dalam karier sepak bolanya, sehingga membubuhkan jejak khususnya pada malam seratus kemenangan bersejarah Al-Qadsiah, setelah memperlihatkan kemampuan menyerangnya dan berkontribusi secara langsung dalam meraih salah satu hasil terbesar tim sepanjang musim ini.

Pemain profesional asal Belanda ini menjadi pemain yang paling sering membuka keunggulan gol bersama klub mereka sepanjang musim ini di Liga Roshn, sebanyak 5 pertandingan, sama dengan pemain Nigeria, George Ilenikhena (Al-Ittihad).

Reijnders menambah koleksinya menjadi 8 gol di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshn untuk kalangan profesional, di belakang pemain Inggris Ivan Toney yang memuncaki kompetisi, dengan selisih 5 gol (13).