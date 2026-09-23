Mantan pemain AC Milan Tijani Reijnders blak-blakan. Gelandang yang saat ini bermain di Arab Saudi bersama Al Qadsiah, berbicara kepada saluran Belanda SBS6 tentang pilihannya meninggalkan Manchester City: "Setelah karier saya berakhir, saya tidak ingin lagi harus bekerja". Setelah pindah dari Milan ke City pada musim panas 2025, pemain tim nasional Belanda itu kemudian menandatangani kontrak dengan klub Saudi League tersebut.





20 JUTA EURO PER TAHUN - Dalam sebuah wawancara, mantan pemain AC Milan itu menjelaskan filosofinya tanpa filter: "Uang memainkan peran penting: setelah karier saya, saya tidak ingin bekerja lagi. Saya seharusnya tidak perlu melakukannya bahkan setelah City, tetapi sekarang saya juga bisa membantu generasi-generasi berikutnya dari keluarga saya. Tidak perlu berbohong. Saya rasa kebanyakan orang sudah membayangkannya. Jika cucu-cucu saya bisa hidup dari apa yang saya hasilkan, mengapa saya tidak melakukannya?". Pemain Belanda itu menandatangani kontrak lima tahun senilai 20 juta per tahun.





"SAYA TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN UNTUK KEMBALI" - Pada usia 28 tahun, dia tidak menutup pintu untuk kemungkinan kembali ke Eropa, tetapi tetap membela pilihannya: "Semua orang bisa mengambil posisi yang terasa lebih unggul secara moral dan berkata: "Saya tidak akan pernah melakukannya", tetapi saya hampir yakin bahwa kebanyakan orang akan menerimanya".



