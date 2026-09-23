Mantan Milan Tijani Reijnders berbicara tanpa basa-basi. Gelandang yang kini berada di Arab Saudi bersama Al Qadsiah, itu berbicara kepada saluran Belanda SBS6 tentang keputusannya meninggalkan Manchester City: "Setelah karier saya berakhir, saya tidak ingin lagi harus bekerja". Pindah dari Milan ke City pada musim panas 2025, pemain tim nasional Belanda itu kemudian menandatangani kontrak dengan klub Saudi League tersebut.





20 JUTA EURO PER TAHUN - Dalam sebuah wawancara, mantan pemain AC Milan itu menjelaskan filosofinya tanpa filter: "Uang memainkan peran penting: setelah karier saya, saya tidak ingin bekerja lagi. Saya seharusnya tidak perlu melakukannya bahkan setelah City, tetapi sekarang saya juga bisa membantu generasi-generasi berikutnya dari keluarga saya. Tidak perlu berbohong. Saya pikir kebanyakan orang sudah membayangkannya. Jika cucu-cucu saya bisa hidup dari apa yang saya hasilkan, mengapa saya tidak melakukannya?". Pemain Belanda itu menandatangani kontrak lima tahun senilai 20 juta per tahun.





"SAYA TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN UNTUK KEMBALI" - Pada usia 28 tahun, ia tidak menutup pintu untuk kemungkinan kembali ke Eropa, tetapi membela pilihannya: "Semua orang bisa mengambil posisi yang merasa lebih unggul secara moral dan berkata: "Saya tidak akan pernah melakukannya", tetapi saya hampir yakin bahwa kebanyakan orang akan menerimanya".









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