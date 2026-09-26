Reijnders: "Orang-orang di Belanda mungkin tidak akan menyukai ini, tetapi begitulah pandangan saya"

Tijjani Reijnders dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad bercerita tentang transfernya dari Manchester City ke Arab Saudi. Sjoerd Mossou antara lain menanyainya soal posisi perempuan di negara tersebut.

Musim panas lalu, Reijnders yang berusia 28 tahun pindah dari Manchester City ke Al-Qadsiah dengan nilai 50 juta euro. Di Arab Saudi, ia memulai musim dengan sangat baik.

Gelandang itu sejauh ini sudah mencetak tiga gol dalam enam pertandingan resmi untuk klub tersebut. Al-Qadsiah berada di peringkat keempat dengan 16 poin dari 7 laga di Saudi Pro League.

Meski Reijnders mengaku merasa betah, ia tidak berencana untuk selamanya bermain di Arab Saudi. “Ambisi saya adalah nanti juga masih punya tahun-tahun indah di lapangan Eropa.”

Pemain kelahiran Zwolle itu sebelumnya juga mengakui bahwa pilihannya ke Al-Qadsiah terutama didorong oleh faktor finansial. “Saya bisa menjamin masa depan cucu-cucu saya. Kesempatan itu tidak ingin saya lewatkan,” ulangnya kepada AD. “Kita bisa saja bersikap sok bermoral, tetapi untuk jumlah seperti ini Anda tidak mengatakan ‘tidak’.”

Reijnders juga ditanya Mossou soal level Saudi Pro League. "Lebih tinggi daripada Eredivisie. Sedikit lebih rendah daripada Serie A. Orang-orang di Belanda mungkin tidak akan suka mendengarnya, tetapi begitulah pandangan saya."

Mossou kemudian menanyainya soal posisi perempuan di Arab Saudi. Menurut Amnesty International, perempuan dan anak perempuan di Arab Saudi masih menghadapi diskriminasi yang mengakar serta ketundukan secara hukum kepada laki-laki.

“Tentu saya tidak bisa melihat semuanya, tetapi secara pribadi saya tidak terlalu merasakan bahwa perempuan di sana tidak punya suara,” Reijnders memulai jawabannya. “Kami tinggal di kompleks yang sangat tenang, itu harus saya katakan. Tempat itu relatif bergaya Barat, karena banyak ekspatriat dan juga pesepakbola tinggal di sana. Saya merasa perempuan di Arab Saudi cukup punya banyak suara. Tentu saya tidak bisa melihat semuanya, tetapi kami sendiri punya gambaran yang positif,” pungkasnya.