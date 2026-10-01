Regulasi UEFA mengakhiri perdebatan: Apakah Portugal sengaja menggunakan jersey Ronaldo setelah krisisnya?

Beberapa jam setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal, Rafael Leao akan mengenakan kostum nomor 7 yang identik dengan sang Don sepanjang kariernya. Namun apakah Federasi Sepakbola Portugal sengaja melakukan hal itu sebagai balasan atas tindakan sang Don?

Badan Sepakbola Eropa "UEFA" merilis daftar pemain Portugal untuk menghadapi Denmark, dan terungkap bahwa Leao akan mengenakan kostum nomor 7 dalam pertandingan yang dijadwalkan Kamis di Kopenhagen pada laga ketiga babak penyisihan grup UEFA Nations League.

Ronaldo, yang berusia 41 tahun, mengumumkan melalui akun media sosialnya bahwa ia meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal, sebagai bentuk protes terhadap pernyataan pelatih Jorge Jesus.

Jesus mengungkapkan bahwa Ronaldo marah besar setelah tidak dimainkan sama sekali, bahkan satu menit pun, menghadapi Norwegia pada hari Minggu, dalam sebuah peristiwa yang menjadi momen luar biasa dalam karier internasionalnya, karena ini adalah kali pertama dalam 18 tahun ia hanya duduk di bangku cadangan tanpa tampil dalam pertandingan.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa dirinyalah yang menentukan susunan pemain, dan ia tidak akan terpengaruh oleh Ronaldo maupun yang lainnya.

Setelah memutuskan meninggalkan pemusatan latihan, Ronaldo menaiki pesawat pribadi menuju Madrid, pada saat rekan-rekannya menuju Stadion "Parken" di Kopenhagen untuk menjalani latihan sebagai persiapan menghadapi Denmark.

Regulasi yang Memaksa

Dengan absennya Ronaldo dari daftar pemain Portugal, timnas terpaksa memberikan kostum nomor 7 kepada pemain lain.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo" asal Spanyol, regulasi UEFA di UEFA Nations League menetapkan penomoran para pemain yang terdaftar dalam daftar pertandingan dari 1 hingga 23.

Winger Galatasaray itu mengenakan kostum nomor 17 selama dua pertandingan pertama timnas Portugal di turnamen tersebut, namun kali ini ia akan tampil dengan nomor yang selama bertahun-tahun identik dengan Cristiano Ronaldo, di tengah krisis yang dampaknya masih terus berlanjut.