Studio analisis seusai kemenangan Paris Saint-Germain atas Barcelona dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa menyaksikan momen jenaka yang mempertemukan Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, dengan rekan senegaranya Achraf Hakimi, bintang klub Paris tersebut sekaligus kapten Maroko, setelah sang pelatih memanfaatkan kemunculannya di televisi untuk menggoda mantan anak asuhnya terkait kelelahan dan puasa golnya.

Paris Saint-Germain melayangkan pukulan telak kepada Barcelona dengan menjatuhkan kekalahan pertama mereka musim ini, dalam laga yang menyaksikan kegemilangan Hakimi yang mencetak assist untuk gol keempat timnya lewat umpan matang kepada Fabian Ruiz pada menit ke-86. Namun, pertandingan itu tak lepas dari sisi menyakitkan, setelah menyaksikan cedera ligamen lutut yang dialami Khvicha Kvaratskhelia.

Regragui hadir di studio program "Canal Champions Club" melalui jaringan "Canal+" Prancis sebagai analis, dan ketika Hakimi tampil dalam wawancara usai pertandingan, mantan pelatih Maroko itu tak melewatkan kesempatan untuk mengusili pemainnya, dengan memujinya terlebih dahulu sebelum melontarkan serangkaian komentar jenaka.

Hakimi berbicara terus terang soal rasa lelah yang dirasakannya pada menit-menit akhir, menegaskan bahwa ia selalu berusaha memberikan yang terbaik di lapangan, sebelum mengakui bahwa keberuntungan belum berpihak kepadanya di depan gawang meski ia mendapatkan sejumlah peluang.

Ia berkata: "Saya kelelahan di akhir pertandingan. Benar bahwa saya berusaha memberikan yang terbaik di lapangan, tetapi saya merasa lelah pada menit-menit akhir. Saya sangat senang dengan assist itu, tapi seperti yang saya katakan, sudah lama sejak terakhir kali saya mencetak gol. Saya mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol, tetapi bola tak kunjung masuk ke gawang."

Regragui berkata sambil bercanda, sebagaimana dikutip situs "Afrik Foot" yang mengkhususkan diri pada berita sepak bola Afrika: "Dia berbicara bahasa Prancis dengan baik, dan itulah yang saya sukai dari Achraf," sebelum beralih ke persoalan kelelahan yang disinggung sang pemain, bertanya dengan senyuman: "Kamu tidak pernah merasa lelah, Achraf. Sejak kapan kamu merasa lelah?", lalu memuji assist-nya yang berkontribusi memastikan kemenangan Paris.

Percakapan tak berhenti pada pembahasan kelelahan, karena Regragui beralih ke poin lain terkait puasa gol Hakimi belakangan ini, berkata kepadanya sambil bercanda: "Sudah lama sejak kamu mencetak gol, ya Achraf, bukan begitu?".

Bintang Paris Saint-Germain itu menyambut ucapan mantan pelatihnya dengan senyuman, dan menunjukkan kegembiraannya bisa kembali berkomunikasi dengannya secara langsung, dengan berkata: "Selamat malam, pelatih, saya senang bisa mendengarkan Anda."

Hubungan yang melampaui lapangan: dan permintaan jenaka dari Regragui

Momen-momen ini mencerminkan sifat hubungan yang menyatukan kedua pria tersebut, setelah mereka bekerja sama selama empat tahun di timnas Maroko. Selama itu, Hakimi merupakan salah satu pilar utama Maroko, sebelum mengemban ban kapten pada sejumlah fase perjalanan internasionalnya.

Regragui menutup percakapan dengan suasana cerita yang sama, dengan menyemangati mantan pemainnya sebelum mengingatkannya, sebagai gurauan, bahwa ia masih menunggu undangan untuk makan bersama selama sepekan ke depan.

Hakimi membalas dengan senyuman seraya berkata: "Insya Allah, insya Allah," dalam adegan yang memperlihatkan keakraban timbal balik di antara keduanya meski masa kerja sama mereka di timnas Maroko telah berakhir.

Hakimi, di bawah arahan pelatih baru Maroko Mohamed Ouahbi, bersiap menghadapi timnas Niger pada akhir November, dalam dua laga kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.