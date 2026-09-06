Walid Regragui, mantan pelatih timnas Maroko, mengaku merasa menyesal karena citra yang tampil di hadapan dunia pada final Piala Afrika 2025.

Maroko kalah dari Senegal dengan skor 1-0 pada final Piala Afrika 2025 yang berlangsung di tanah Maroko, dalam laga yang menyaksikan protes para pemain timnas Senegal terhadap keputusan pemberian penalti untuk Maroko di menit-menit akhir. Berdasarkan hal itu, mereka meninggalkan lapangan sebelum akhirnya kembali untuk melanjutkan pertandingan dan mencetak gol pada waktu tambahan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Konfederasi Sepak Bola Afrika mengeluarkan keputusan yang menganggap Senegal mengundurkan diri dari pertandingan, serta memberikan gelar tersebut kepada Maroko. Keputusan itu ditolak oleh pihak Senegal, yang karenanya membawa perkara ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk mengajukan banding, sehingga identitas juara edisi ini tetap menjadi sengketa hukum di luar lapangan.

Regragui berkata dalam pernyataannya kepada jaringan "canal+": "Saat ini, Konfederasi Afrika telah memberikan gelar itu kepada kami. Dan sekarang, ada Pengadilan Arbitrase Olahraga. Kami akan menunggu keputusan dan menerimanya dari kedua belah pihak. Yang disayangkan adalah keterlambatan keluarnya keputusan itu dan keterlambatan penanganannya secara administratif."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato": "Semua orang berharap bisa naik ke podium juara dan mengangkat piala di hadapan pendukungnya. Hal itu tidak terjadi karena sebuah insiden luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam final tingkat benua maupun dunia. Para pemain meninggalkan lapangan, dan seandainya peraturan diterapkan, mereka akan mendapatkan kartu kuning kedua, dan Senegal harus menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain. Kami telah melihat hal-hal yang tidak layak berada di lapangan, dari kedua belah pihak."

Ia melanjutkan: "Saya sedikit marah kepada pelatih Senegal karena kami tidak menampilkan citra yang baik. Pada akhirnya, keputusan telah diambil, dan hal itu telah mencoreng reputasi sepak bola Afrika. Apa pun keputusan yang akan diambil oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga."

Ia menutup pernyataannya: "Keesokan harinya, saya sudah melupakan persoalan itu. Yang penting bagi saya adalah bahwa kami mewakili sebuah benua. Saya sudah mengatakannya pada tahun 2022: sebuah benua yang diremehkan karena di tingkat Eropa dan dunia, ada sikap negatif terhadap sepak bola Afrika, dan pada malam itu, kami membuktikan kebenaran pandangan mereka yang mengkritik kami."

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