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Pelatih kepala Sunderland Regis Le Bris mengungkapkan rasa frustrasinya atas kesalahan pertahanan berulang yang membuat timnya gagal meraih kemenangan di Liga Europa pada Kamis. Sunderland harus puas dengan satu poin di Stadium of Light setelah keunggulan tipis mereka segera disamakan oleh lawan asal Polandia.

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Kesalahan menghantui Sunderland di kompetisi Eropa

Sunderland harus merenungkan peluang yang terbuang setelah bermain imbang 1-1 melawan Jagiellonia . Timur Tutierov mencetak gol tak lama setelah jeda untuk membawa tuan rumah unggul, tetapi keunggulan itu hanya bertahan sesaat sebelum Kamil Jozwiak menyamakan kedudukan bagi tim tamu lewat penyelesaian yang klinis. Hasil ini menambah daftar pertandingan ketika Sunderland gagal memanfaatkan posisi yang menjanjikan akibat rapuhnya pertahanan.

Menilai penampilan yang menurutnya jauh dari sempurna, Le Bris menyoroti kurangnya konsistensi sepanjang 90 menit. "Permainan kami tidak padu. Menurut saya, babak pertama cukup baik dan kami menciptakan beberapa peluang. Mencetak gol itu penting karena kami tahu harus melakukan lima pergantian pada babak kedua untuk mengelola skuad serta bersiap menghadapi akhir pekan ini dan pekan depan," jelas pelatih kepala itu melalui situs resmi klub.

Data menunjukkan tren pertahanan yang mengkhawatirkan

Gol penyeimbang berawal dari kurangnya komunikasi di lini belakang Sunderland, masalah berulang yang tampaknya mulai menguji kesabaran staf pelatih. Le Bris tidak menahan kritiknya saat menilai gol yang bersarang di gawang timnya. Ia menekankan bahwa data mendukung kekhawatirannya soal kecenderungan tim memberikan peluang kepada lawan. Ia memperingatkan para pemainnya bahwa kesalahan konsentrasi seperti itu sangat sulit ditoleransi di kompetisi Eropa.

"Datanya jelas, musim ini kami melakukan banyak kesalahan sendiri yang berujung gol. Itu tidak terjadi dalam dua pertandingan terakhir, tetapi sekarang kejadian ini menjadi pengingat. Anda tidak boleh lengah, atau lawan di level ini bisa memanfaatkan kesalahan tersebut," tambah Le Bris.

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Mengelola jadwal padat pada musim dingin

Sunderland tengah menjalani periode yang melelahkan dalam kalender 2026, dengan laga melawan Jagiellonia hanya salah satu tantangan di bulan yang padat. Sunderland masih akan memainkan sembilan pertandingan sebelum tahun berakhir, rangkaian laga yang akan menguji kedalaman skuad hingga batas maksimal. Tekanan jadwal ini mendasari banyak keputusan taktis yang diambil pada Kamis malam.

Rotasi menjadi fokus utama strategi Le Bris dalam pertandingan Liga Europa tersebut. Menyadari laga-laga penting di sejumlah kompetisi sudah dekat, sang pelatih memprioritaskan kondisi fisik para pemain kuncinya, meski itu berarti mengorbankan sebagian ritme permainan. Tantangannya kini adalah menemukan keseimbangan antara mengistirahatkan pemain dan menjaga standar tinggi yang dibutuhkan untuk menang di level ini.

Waktu singkat untuk bersiap menghadapi Tottenham

Sunderland tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekecewaan di Eropa karena perhatian mereka langsung beralih kembali ke kompetisi domestik. Laga besar Liga Primer menanti pada Minggu ini, ketika mereka bersiap menjamu Tottenham di Stadium of Light. Menghadapi tim dari kasta tertinggi Inggris akan menuntut disiplin pertahanan yang jauh lebih baik daripada yang mereka tunjukkan pada pertengahan pekan. Staf pelatih mengharapkan respons langsung dan penurunan signifikan dalam jumlah "kesalahan sendiri" yang telah mengganggu perjalanan mereka musim ini.