Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1085321008.jpgDeFodi Images
GOAL
Diterjemahkan oleh

Reality FBI punya kabar panas soal kehidupan pribadi Ruben van Bommel yang penuh gejolak

Hubungan Ruben van Bommel dan Noa Jacobus (pemeran Nola dalam Goede Tijden, Slechte Tijden) telah berakhir, demikian isyarat Reality FBI di Instagram pada Senin pagi.

Baru dua pekan lalu, Reality FBI memberitakan hubungan Van Bommel dan Jacobus. Saat itu, Van Bommel terlihat bergandengan tangan dengannya di pusat kota Eindhoven.

Jacobus, 22 tahun, memerankan Nola Sanders dalam Goede Tijden, Slechte Tijden. Perempuan asal Alphen itu memiliki lebih dari 57.000 pengikut di Instagram.

Namun, hubungan asmara keduanya tampaknya sudah berakhir. Van Bommel telah berhenti mengikuti akun Jacobus. Menariknya, mantan kekasihnya, Maxim Esmee Jansma, kembali mengikuti akun Van Bommel. Jansma mengunggah foto Halloween dengan tulisan: "Mainkan kartumu dengan benar". Unggahan itu tampaknya ditujukan kepada penyerang PSV tersebut.

Suka atau tidak, kehidupan pribadi para pesepakbola dan istri serta kekasih mereka menjadi kesenangan tersendiri yang diam-diam dinikmati banyak penggemar sepakbola. Voetbalzone tentu berfokus pada berita sepakbola, tetapi juga rutin menyoroti aktivitas para bintang jauh di luar lapangan.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google