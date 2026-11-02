Reality FBI punya kabar panas soal kehidupan pribadi Ruben van Bommel yang penuh gejolak

Hubungan Ruben van Bommel dan Noa Jacobus (pemeran Nola dalam Goede Tijden, Slechte Tijden) telah berakhir, demikian isyarat Reality FBI di Instagram pada Senin pagi.

Baru dua pekan lalu, Reality FBI memberitakan hubungan Van Bommel dan Jacobus. Saat itu, Van Bommel terlihat bergandengan tangan dengannya di pusat kota Eindhoven.

Jacobus, 22 tahun, memerankan Nola Sanders dalam Goede Tijden, Slechte Tijden. Perempuan asal Alphen itu memiliki lebih dari 57.000 pengikut di Instagram.

Namun, hubungan asmara keduanya tampaknya sudah berakhir. Van Bommel telah berhenti mengikuti akun Jacobus. Menariknya, mantan kekasihnya, Maxim Esmee Jansma, kembali mengikuti akun Van Bommel. Jansma mengunggah foto Halloween dengan tulisan: "Mainkan kartumu dengan benar". Unggahan itu tampaknya ditujukan kepada penyerang PSV tersebut.

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