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Mauricio Pochettino menghadapi tugas berat untuk menyelamatkan musim Manchester United, dengan laporan menyebut anggaran transfer klub untuk bursa musim dingin sangat terbatas. Pelatih asal Argentina itu mewarisi skuad yang terpuruk di dekat dasar klasemen dan harus mencari pemain tambahan di tengah ketatnya aturan keuangan.

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Kendala keuangan menghambat rencana Pochettino

Pochettino menghadapi tugas berat di Old Trafford. Pelatih baru United itu akan diberi anggaran transfer kurang dari £50 juta untuk menyelamatkan musim klub yang berjalan buruk pada Januari. Mantan pelatih timnas putra Amerika Serikat itu terpaksa mengakui bahwa Manchester United benar-benar terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi setelah masa kepelatihannya dimulai dengan kekalahan memalukan 4-0 dari rival bebuyutan Liverpool. Kekalahan telak itu membuat United terpuruk di peringkat kedua dari bawah klasemen Liga Primer Inggris dan memicu kekhawatiran nyata akan degradasi pertama mereka ke divisi kedua dalam lebih dari setengah abad.

Menurut Daily Mail, aturan keuangan baru Liga Primer Inggris yang ketat sangat membatasi ruang gerak klub. Karena itu, Pochettino diperkirakan hanya akan mendatangkan dua pemain baru pada bursa musim dingin ini, dengan setidaknya satu di antaranya kemungkinan berstatus pinjaman. Petinggi United, yang dipimpin CEO Omar Berrada dan direktur sepakbola Jason Wilcox, belum sepenuhnya menutup kemungkinan mengambil langkah berisiko pada akhir bursa jika ancaman degradasi meningkat. Namun, setiap pengeluaran harus tetap dikendalikan secara ketat agar klub tidak kembali melanggar aturan. Situasi ini menunjukkan betapa jauhnya perbedaan antara kekuatan belanja United pada masa lalu dan kondisi mereka saat ini. Tim perekrutan pun berada di bawah tekanan besar untuk menemukan pemain yang bisa segera membawa perubahan demi membantu klub bertahan di kasta tertinggi.

Bek baru menjadi prioritas

Mencari bek tengah baru menjadi prioritas utama Pochettino setelah rapuhnya pertahanan United saat menghadapi Liverpool. Nathan Collins dari Brentford muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk posisi tersebut, terutama karena target lain tampak sulit dijangkau. Calvin Bassey dari Fulham diperkirakan akan bertahan di Craven Cottage dengan kontrak baru, sedangkan Jarrad Branthwaite dari Everton memiliki nilai lebih dari £70 juta, jauh di luar jangkauan harga United saat ini.

Selain bek tengah, Manchester United sangat membutuhkan bek kiri spesialis untuk menjadi pesaing sekaligus pelapis Luke Shaw yang rentan cedera. Klub gagal memperkuat posisi ini pada bursa transfer musim panas, meski sempat menunjukkan minat kepada Alejandro Balde dari Barcelona dan Rayan Ait-Nouri dari Manchester City. Keduanya masih masuk dalam daftar incaran sebagai calon solusi untuk posisi yang kerap menjadi titik lemah tim pada bulan-bulan awal musim ini.

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Pencarian penyerang terkendala biaya tinggi

Lini serang juga menjadi perhatian Pochettino, terutama karena Benjamin Sesko harus menepi hingga tahun baru akibat cedera tulang kering. Sejumlah nama dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, termasuk penyerang Monaco Folarin Balogun, yang pernah bekerja di bawah Pochettino pada level internasional. Penyerang Leeds United Dominic Calvert-Lewin dan mantan bintang Brentford Ivan Toney, yang kini bermain untuk Al-Ahli di Arab Saudi, juga dibahas sebagai calon target.

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Namun, mendatangkan penyerang papan atas dengan anggaran £50 juta tetap menjadi tantangan besar karena tuntutan gaji yang terus meningkat. Gaji Toney yang dilaporkan mencapai £500.000 per pekan dianggap terlalu mahal, sementara Leeds berupaya keras mempertahankan Calvert-Lewin dengan tawaran kontrak yang lebih baik senilai £180.000 per pekan. Hambatan keuangan ini berarti United mungkin harus mencari solusi kreatif atau opsi yang kurang terkenal agar memiliki daya gedor yang cukup untuk menjauh dari dasar klasemen.

United ajukan banding atas kartu merah Yoro

Di luar bursa transfer, United tengah berupaya membatalkan kartu merah yang baru-baru ini diterima Leny Yoro . Pemain muda asal Prancis itu diusir dari lapangan saat pertandingan di Anfield baru berjalan delapan menit setelah melakukan tekel terhadap Alexander Isak. Klub telah secara resmi memberi tahu FA tentang niat mereka mengajukan banding atas keputusan tersebut. United berpendapat kiper Senne Lammens akan mencapai bola lebih dahulu daripada Isak. Jika banding berhasil, skorsing satu pertandingan Yoro akan dibatalkan sehingga ia bisa dipilih untuk laga kandang penting melawan Brentford pada Sabtu mendatang.