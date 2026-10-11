Real Madrid vs Villarreal: Papan taktik, strategi bertahan brilian Mourinho tetap ampuh meski Vinicius Junior dikartu merah

Pertemuan LaLiga ini menyajikan pertentangan menarik antara dua filosofi dalam mengendalikan pertandingan. Sesuai pendekatan yang selama ini menjadi ciri khasnya, Jose Mourinho berupaya menjadikan soliditas pertahanan dan serangan vertikal yang efektif sebagai senjata. Real Madrid rela menyerahkan sebagian besar penguasaan bola, lalu berfokus pada organisasi permainan yang kokoh dan transisi cepat. Tujuannya jelas: membatasi peluang berkualitas lawan dan mengandalkan kecemerlangan individu lini depan bertabur bintang untuk memanfaatkan sedikit kesempatan ketika pertahanan Villarreal terbuka.

Di bangku cadangan seberang, I. Perez menerapkan formasi 4-2-3-1 yang berani dan bertumpu pada penguasaan bola, dengan tujuan menarik dua gelandang bertahan Madrid keluar dari posisinya. Villarreal mendominasi penguasaan bola dengan 53 persen, berusaha memanfaatkan permainan melebar Ilias Akhomach dan Alberto Moleiro untuk merenggangkan pertahanan lawan. Namun, mereka tidak memiliki ketajaman di sepertiga akhir untuk menembus blok pertahanan rendah yang ditata Mourinho. Pada akhirnya, mereka harus membayar mahal satu kelengahan pertahanan dalam fase bola mati atau transisi.

Skema taktik Real Madrid

Jose Mourinho memasang formasi 4-2-3-1 yang kerap berubah menjadi blok pertahanan menengah 4-4-2 yang disiplin. Lini belakang yang dikomandoi Antonio Ruediger dan Ibrahima Konate menjaga jarak antarpemain secara horizontal tetap sangat rapat. Villarreal pun dipaksa menyerang dari sisi lapangan, tempat Madrid merasa nyaman menghadapi umpan silang. Duet gelandang bertahan Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde menjadi pelindung lini belakang dan jarang bergerak melewati garis tengah saat lawan menguasai bola dalam waktu lama.

Madrid bermain hati-hati saat membangun serangan. Trent Alexander-Arnold tidak diberi keleluasaan seperti biasanya untuk bergerak ke area tengah. Ia justru berfokus menyalurkan bola dari posisi dalam untuk menyambut pergerakan Kylian Mbappe. Madrid juga memiliki pemicu tekanan yang spesifik. Mereka tidak menekan tinggi, melainkan menunggu bola masuk ke sepertiga tengah lapangan sebelum Tchouameni atau Jude Bellingham mulai menekan lawan. Strategi bertahan lalu menyerang balik ini ditujukan untuk membuka ruang di belakang garis pertahanan tinggi Villarreal agar bisa dimanfaatkan Arda Guler dan Vinicius Junior. Gol pembuka akhirnya datang dari sosok yang tidak terduga. Yan Diomande mencetak gol pada menit ke-62 setelah Madrid meningkatkan tekanan melalui situasi bola mati. Ketangguhan pertahanan Madrid diuji dalam 20 menit terakhir setelah Vinicius Junior menerima kartu merah langsung pada menit ke-73. Mereka pun beralih ke blok pertahanan rendah 4-4-1 yang lebih mengutamakan sapuan bola daripada mempertahankan penguasaan.

Skema taktik Villarreal

Villarreal menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti Madrid, tetapi untuk memainkan sepakbola yang jauh lebih ekspansif. Di bawah I. Perez, Kapal Selam Kuning berfokus membangun serangan secara bertahap dari belakang. Pada fase awal, Santi Comesana dan Pape Gueye turun untuk membentuk tiga pemain di lini belakang bersama para bek tengah. Hal ini memungkinkan bek sayap, terutama Juan Foyth, naik dan menjadi opsi umpan di sisi lapangan yang lebih dekat ke area serang. Rencana taktik mereka berpusat pada upaya memaksa bek sayap Madrid menghadapi situasi satu lawan satu, dengan harapan kemampuan olah bola Moleiro bisa menciptakan keunggulan jumlah pemain.

Saat bertahan, Villarreal memasang garis pertahanan tinggi dan langsung menekan secara agresif untuk merebut kembali bola begitu kehilangan penguasaan. Pendekatan ini sebagian besar berhasil pada babak pertama. Sepanjang 90 menit, mereka membatasi Madrid hanya mencatatkan 0,905 gol harapan (xG). Namun, garis pertahanan tinggi itu membawa risiko tersendiri saat menghadapi kecepatan Mbappe. Meski melepaskan total 14 tembakan, kualitas peluang Villarreal tetap rendah. Padatnya pemain Madrid di kotak penalti kerap memaksa mereka mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh. Kegagalan mengubah penguasaan bola menjadi peluang bernilai tinggi menjadi penyebab kekalahan mereka. Walau lebih banyak menguasai bola, mereka jarang memaksa Thibaut Courtois melakukan penyelamatan yang sulit.

Duel taktik

Pertarungan taktik yang menentukan terjadi di ruang antara area tengah dan sayap. Perez ingin para pengatur serangannya bergerak ke dalam untuk menempati ruang di antara bek sayap dan bek tengah Madrid. Mourinho sudah mengantisipasinya dengan menginstruksikan Valverde turun hingga hampir berperan sebagai bek tengah ketiga ketika bola berada di sisi lapangan. Fleksibilitas taktik ini secara efektif mematikan sumber kreativitas Villarreal. Kemenangan Mourinho bertumpu pada kemampuan timnya menerima tekanan berkepanjangan tanpa kehilangan organisasi permainan. Bahkan ketika Villarreal mengalirkan bola dengan cepat, pergeseran posisi para pemain Madrid dari sisi ke sisi berlangsung nyaris sempurna. Tim tamu pun banyak menguasai bola, tetapi tidak menemukan celah untuk menembus pertahanan.

Momen penentu pada menit ke-62, yang diselesaikan Yan Diomande, merupakan hasil langsung dari permainan vertikal Madrid yang semakin intens setelah Vinicius Junior masuk pada awal babak kedua. Dengan merenggangkan lini belakang Villarreal, Madrid menciptakan situasi perebutan bola kedua yang kacau dan berujung gol. Perez mencoba merespons dengan memasukkan Goncalo Guedes dan Georges Mikautadze, tetapi keduanya menghadapi pertahanan Madrid yang justru semakin kokoh setelah kartu merah.

Penyesuaian selama pertandingan

Pertandingan ini diwarnai penyesuaian kedua pelatih terhadap jalannya laga. Mourinho membuat perubahan penting saat jeda dengan memasukkan Marc Cucurella menggantikan Alvaro Carreras untuk memperkuat sisi kiri dalam menghadapi Ilias Akhomach. Tak lama kemudian, masuknya Vinicius Junior menggantikan Trent Alexander-Arnold menandakan perubahan pendekatan. Setelah Vinicius masuk, Madrid meninggalkan pendekatan hati-hati di sisi kiri dan mulai lebih agresif menyerang ruang di belakang Juan Foyth. Tekanan ini akhirnya menghasilkan sepak pojok dan rangkaian permainan yang berujung pada gol Diomande.

Perez merespons dengan sejumlah pergantian pemain pada menit ke-56 dan ke-67. Ia memasukkan Nicolas Saliba, lalu Gerard Moreno, untuk menambah kekuatan fisik di kotak penalti. Setelah Vinicius Junior diusir pada menit ke-73 akibat tindakan gegabah, Mourinho segera menarik Arda Guler untuk memasukkan Eduardo Camavinga. Ia kemudian memasukkan Denzel Dumfries menggantikan pencetak gol, Diomande. Perubahan ini menggeser Madrid ke sistem bertahan murni yang memadukan formasi 5-3-1 dan 4-4-1. Penyesuaian itu berjalan sempurna. Meski kekurangan satu pemain, susunan pemain Madrid tetap begitu rapat sehingga keunggulan jumlah pemain Villarreal nyaris tidak berarti. Mereka terus mengalirkan bola di sekitar pertahanan Madrid tanpa mampu menembus blok rendah tersebut.

Pada akhirnya, disiplin organisasi permainan Real Madrid yang lebih baik menjadi penentu pertandingan. Villarreal memang memainkan sepakbola yang lebih menarik dan mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka kekurangan variasi taktik untuk membongkar blok pertahanan rendah kelas dunia. Keputusan Mourinho mengutamakan organisasi pertahanan ketimbang penguasaan bola terbukti tepat, terutama setelah kartu merah memaksa timnya berfokus mempertahankan keunggulan. Penyelesaian efektif Yan Diomande memanfaatkan umpan Valverde menjadi pembeda tipis dalam laga ketika transisi bertahan dan efektivitas bola mati lebih menentukan daripada dominasi permainan yang sedap dipandang.