Emilio Butragueno, direktur hubungan institusional klub Real Madrid, tidak seoptimis biasanya usai undian Liga Champions Eropa, di mana ia menyampaikan peringatan yang jelas dan tegas setelah undian Monako yang menempatkan Los Blancos di jalur berbahaya yang dipenuhi para raksasa.

Pesan perwakilan Real Madrid dalam undian Liga Champions Eropa itu sangat langsung: cukup dengan penderitaan, kita tidak boleh mengulang skenario dua musim terakhir, dan satu-satunya tujuan kita adalah lolos dari jebakan babak pertama.

Emilio Butragueno menilai hasil undian yang berujung pada laga-laga panas bagi tim ibu kota tersebut, di mana Los Blancos akan berhadapan dengan tujuh lawan kelas berat, yakni: Inter Milan, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, LASK, dan AEK Athena.

Butragueno berkomentar dalam pernyataan kepada saluran "Movistar" dengan mengatakan: "Turnamen ini sangat sulit; semua pertandingan seimbang dan setara levelnya, kita harus memiliki mentalitas yang tepat".

Legenda Real Madrid itu menyampaikan pesan peringatan kepada para pemain dan staf teknis, dengan menegaskan bahwa tujuan utama adalah menghindari skenario yang berulang dalam dua musim terakhir, yaitu tersingkir dari babak perempat final (dari Bayern musim lalu, dan pada musim 2024-2025 oleh Arsenal).

Ia menambahkan: "Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk lolos langsung ke babak 16 besar dan menghindari babak play-off pertama, kami akan tampil dengan antusiasme besar, kami menjalani turnamen ini dengan semangat yang sama seperti biasanya".

Peringatan Butragueno ini tepat sasaran, sebab sejak diberlakukannya format baru turnamen dua musim lalu, Real Madrid gagal lolos langsung ke babak 16 besar, dan terpaksa menjalani play-off babak 32 besar dalam dua kesempatan. Pada musim 2024/2025, mereka terpaksa menghadapi Manchester City dan melewatinya dengan susah payah, dan pada musim lalu berhadapan dengan Benfica yang dipimpin Jose Mourinho serta berhasil melaju.

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Jadwal lengkap pertandingan fase liga di Liga Champions Eropa diperkirakan akan diumumkan pada hari Sabtu mendatang, bertepatan dengan tanggal 29 Agustus.