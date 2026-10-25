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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
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Real Madrid Ungguli Barcelona, Trabzonspor Melesat Jauh di Eropa

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
M. Salah
Rizespor vs Trabzonspor
Rizespor
Trabzonspor
Super Lig
Spanyol
Mesir
Turki

Pengaruh Salah terus berlanjut

Klub Turki, Trabzonspor, mencatatkan lonjakan besar dalam peringkat klub-klub Eropa setelah meraih dua kemenangan beruntun di Liga Konferensi Eropa.

Menurut pembaruan terbaru di situs resmi Uni Sepakbola Eropa, klub Turki itu naik dari peringkat 166 di awal musim ini menjadi peringkat 141, dengan menambah jumlah poinnya menjadi 12.500 poin.

Trabzonspor mendapatkan keuntungan dari gemilangnya bintang Mesir mereka, Mohamed Salah, yang membawa mereka menang atas klub Finlandia, KuPS, kemudian klub Skotlandia, Hearts, sehingga klub Turki itu menambah pundi-pundi poinnya dalam peringkat "UEFA" sebanyak 25 posisi sekaligus, menurut situs Turki 61saat.

Fenerbahce Memimpin

Secara umum, Bayern Munich memuncaki daftar peringkat klub-klub Eropa, disusul Arsenal di posisi kedua, lalu Real Madrid di posisi ketiga. Paris Saint-Germain menempati posisi keempat, Inter Milan kelima, Liverpool keenam, Manchester City ketujuh, sementara Barcelona berada di posisi kedelapan.

Fenerbahce memuncaki urutan klub-klub Turki dalam peringkat Eropa setelah mengumpulkan 60.750 poin yang menempatkannya di peringkat 27 dunia. Galatasaray menempati peringkat 46, sementara Basaksehir berada di peringkat 98, dan Besiktas di peringkat 119.

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