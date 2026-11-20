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Real Madrid hampir menuntaskan perekrutan besar di bursa pemain muda saat bersiap menyambut JJ Gabriel di Santiago Bernabeu. Pemain berbakat berusia 16 tahun itu sudah berpamitan kepada Manchester United, tetapi masih ada satu proses administrasi terakhir sebelum ia resmi mengenakan seragam putih yang terkenal itu.

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Rintangan terakhir bagi Real Madrid

Perjalanan panjang seputar masa depan Gabriel mendekati akhir ketika remaja itu bersiap meninggalkan Manchester menuju Madrid . Meski pemain tersebut dan raksasa Spanyol itu telah menyepakati seluruh persyaratan, transfernya belum bisa didaftarkan secara resmi hingga badan pengatur sepakbola dunia, FIFA, memberikan izin yang diperlukan. Langkah ini merupakan persyaratan standar, tetapi wajib dipenuhi, untuk semua transfer internasional yang melibatkan pemain berusia di bawah 18 tahun.

Madrid menangani kesepakatan ini dengan cermat, memastikan seluruh persyaratan hukum terpenuhi demi menghindari kemungkinan kendala akibat ketatnya peraturan badan tersebut mengenai transfer pemain di bawah umur. Klub yakin tidak akan ada masalah dalam memperoleh izin akhir. Sang pemain pun telah mengambil langkah penting menuju kehidupan barunya di Spanyol. Ia baru-baru ini mengunjungi fasilitas klub di Valdebebas untuk bertemu dengan staf dan rekan-rekan setim yang sebentar lagi akan bekerja bersamanya setiap hari. Gabriel juga telah mengonfirmasi kepergiannya dari Old Trafford lewat pesan kepada raksasa Liga Primer itu. Menulis di media sosial, pemain muda tersebut menyatakan: "Selamat tinggal dan terima kasih, Man United," seperti dikutip AS.

Jadwal latihan dan rincian kontrak

Kesepakatan antara kedua pihak akan berlaku selama tiga tahun, durasi maksimum yang diizinkan bagi pemain muda berdasarkan aturan sepakbola saat ini. Meski belum bisa tampil dalam pertandingan resmi hingga seluruh dokumen selesai diproses dan bursa transfer dibuka, Gabriel sudah mulai menjaga kebugarannya di ibu kota Spanyol. Saat ini ia berlatih di Boadilla del Monte, yang terletak di utara Madrid, agar siap menghadapi tuntutan sepakbola Spanyol.

Madrid memandang Gabriel sebagai investasi jangka panjang dan telah menyusun jalur yang jelas bagi perkembangannya dalam sistem akademi klub yang bergengsi. Rencana awalnya adalah menempatkannya bersama tim-tim muda untuk beradaptasi dengan tuntutan taktik dan budaya khusus klub. Mengingat antusiasme menyambut kedatangannya, baik klub maupun pengamat sepakbola Spanyol sangat menantikan bagaimana ia mewujudkan potensinya lewat penampilan di lapangan.

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Jalur menuju Castilla dan tim utama

Setelah pendaftaran rampung dan bursa transfer Primera Federacion resmi dibuka pada Januari, Gabriel akan memenuhi syarat untuk menjalani debut bersama Madrid Castilla. Bermain untuk tim cadangan klub, yang ditangani sosok legendaris Raul, akan menjadi jembatan penting antara sepakbola usia muda dan skuad senior. Perkembangannya selama periode ini akan dipantau secara saksama oleh staf pelatih tim utama untuk menilai kesiapannya tampil di level yang lebih tinggi.

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Langkah ini menegaskan strategi Madrid yang terus merekrut pemain-pemain remaja paling menjanjikan di dunia sebelum nilai pasar mereka melonjak. Dengan mengamankan Gabriel, Madrid mengungguli para pesaingnya dalam perburuan pemain yang sangat dihargai di lingkungan tim muda United. Fokus kini sepenuhnya beralih ke perkembangannya dan apakah ia mampu menyamai keberhasilan lulusan akademi lainnya yang belakangan berhasil menembus tim senior di Santiago Bernabeu.

Babak baru di sepakbola Spanyol

Bagi United, kehilangan pemain berbakat sekaliber Gabriel merupakan pukulan. Namun bagi sang pemain, daya tarik juara bertahan Eropa itu terlalu kuat untuk ditolak. Kedatangan remaja tersebut merupakan bagian dari tren yang lebih luas, yakni pemain muda yang menjalani pembinaan di Inggris mencari peluang di luar negeri untuk mempercepat karier mereka. Karakter teknis liga-liga Spanyol diperkirakan cocok dengan gaya bermainnya saat ia memulai perjalanannya di Madrid.

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Dengan semua pihak kini menunggu lampu hijau terakhir dari Zurich, proses administrasi menjadi satu-satunya hal yang memisahkan Gabriel dari perkenalan resminya. Setelah rintangan itu teratasi, perhatian akan beralih dari ruang rapat ke lapangan latihan.