Real Madrid tidak menyerah dalam persaingan dengan FC Barcelona untuk memperebutkan gelar juara Spanyol

Real Madrid tidak menyerah dalam perebutan gelar LaLiga. Berkat gol pertama Kylian Mbappé dalam empat pertandingan liga, mereka berhasil menang 2-1 atas Deportivo Alavés di kandang sendiri pada Selasa. Selisih poin dengan pemuncak klasemen FC Barcelona, yang akan bertanding pada Rabu, kini berkurang menjadi enam poin, dengan enam pekan pertandingan tersisa.

Kebuntuan terpecahkan oleh Real Madrid pada menit ke-30. Arda Güler mengoper bola kepada Mbappé, yang melihat tendangannya yang berubah arah menghilang ke dalam gawang. Hanya dua menit kemudian, Antonio Sivera mencegah penyerang Prancis itu mencetak gol lagi dengan penyelamatan luar biasa.

Deportivo Alavés beruntung menjelang akhir babak pertama saat Éder Militão membentur mistar gawang. Di masa injury time babak pertama yang seru, Real Madrid lolos dari bahaya saat Toni Martínez membentur tiang gawang atas nama tim tamu. Babak kedua yang menegangkan menanti kedua tim.

Ketegangan mereda bagi Real Madrid ketika Vinicius Júnior berhasil mencetak gol ke sudut kiri bawah gawang dengan tendangan keras dari jarak jauh: 2-0. Setelah lebih dari satu jam pertandingan di ibu kota Spanyol, Mbappé kembali dihentikan oleh Sivera.

Alavés masih mencoba di menit-menit akhir, dengan Martínez yang digagalkan mencetak gol oleh Andriy Lunin dan Victor Parada yang membentur tiang gawang. Di masa injury time, Martínez yang aktif menyelamatkan muka bagi tim peringkat tujuh belas di LaLiga.

Real Madrid tidak membiarkan hal itu terjadi di menit-menit akhir di Santiago Bernabéu. Tiga poin penting akhirnya diraih oleh tim peringkat kedua, yang berharap Barcelona tersandung saat menghadapi Celta de Vigo pada Rabu.