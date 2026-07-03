Real Madrid tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang sangat panjang lebar mengenai Enzo Fernández

Real Madrid tidak memiliki minat konkret terhadap Enzo Fernández, demikian terungkap dalam pernyataan terperinci dari pihak klub asal Madrid tersebut. Klub Kerajaan ini telah dikaitkan dengan gelandang Chelsea tersebut selama berbulan-bulan, namun transfer tersebut tampaknya tidak akan terwujud.

Bulan lalu, antara lain Ben Jacobs dan Matteo Moretto masih menulis bahwa Real hampir memulai negosiasi dengan Chelsea mengenai Fernández. Pada bulan April lalu, pemain internasional Argentina berusia 25 tahun itu sudah mengisyaratkan bahwa ia tertarik untuk pindah ke Real. Chelsea tidak senang dan menjatuhkan sanksi skorsing dua pertandingan kepada pemainnya tersebut.

Namun, pihak Real Madrid kini dengan tegas membantah bahwa pernah ada pembicaraan mengenai kedatangan Fernández. “Menanggapi berita dan pernyataan yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai dugaan ketertarikan Real Madrid terhadap Enzo Fernández, klub ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada upaya apa pun – baik secara langsung maupun tidak langsung – untuk merekrutnya. Selain itu, tidak ada niat sama sekali untuk mengejar transfer semacam itu,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

“Real Madrid sangat menghormati Enzo Fernández, seorang pesepakbola luar biasa yang kualitas dan prestasinya diakui secara luas. Selain itu, klub ini menjalin hubungan yang sangat baik dengan Chelsea.”

Real menyatakan terpaksa membantah dengan tegas ‘rumor yang tidak berdasar’ tersebut, sebagai bentuk penghormatan terhadap klub seperti Chelsea serta atas dasar loyalitas dan ‘prinsip-prinsip profesional yang selalu dijunjung tinggi oleh Real Madrid’.

Klub papan atas Spanyol ini menutup pernyataannya sebagai berikut: “Kami menyesalkan bahwa, terlepas dari fakta-fakta yang jelas dan tidak adanya tindakan apa pun dari klub, informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan masih terus disebarkan. Hal ini hanya menimbulkan kebingungan di kalangan pendukung dan menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi klub dan pihak-pihak yang terlibat.”

Real Madrid telah memperkuat skuadnya dengan Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, dan Denzel Dumfries. Pemain internasional Belanda tersebut belum secara resmi diperkenalkan di ibu kota Spanyol. Klub asal Madrid ini juga sering dikaitkan dengan Rodri, yang masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga pertengahan 2027.