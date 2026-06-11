Real Madrid tiba-tiba hampir saja menggagalkan transfer impian Barcelona

Real Madrid berupaya sekuat tenaga untuk merebut Bernardo Silva dari genggaman FC Barcelona, demikian dilaporkan AS dan langsung dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Gelandang yang berstatus bebas transfer ini, yang meninggalkan Manchester City setelah sembilan tahun, menempati posisi teratas dalam daftar incaran pelatih baru José Mourinho, yang memandangnya sebagai tambahan kekuatan yang ideal.

Romano menambahkan informasi dari AS bahwa Real Madrid sangat optimis mengenai kesepakatan dengan Bernardo Silva. Negosiasi saat ini sudah berada pada tahap yang sangat maju.

Selama sembilan tahun di Manchester City, Bernardo Silva telah membangun reputasi sebagai pemain yang selalu mengutamakan tim di atas kepentingan pribadi. Mentalitas itulah yang menarik perhatian Mourinho, yang ingin membentuk skuad di Real Madrid yang mengedepankan semangat tim dan dedikasi.

Menurut AS, Bernardo Silva sudah ditawarkan ke Real Madrid beberapa bulan lalu oleh agennya, Jorge Mendes. Pada saat yang sama, Mendes juga memperkenalkan Mourinho kepada petinggi klub.

Awalnya, Real Madrid memutuskan untuk tidak langsung mengambil tindakan terkait pemain bintang Manchester City dan mantan pelatih Benfica tersebut. Klub ingin terlebih dahulu mendapatkan kejelasan mengenai arah olahraga yang akan diambil.

Seiring berjalannya waktu, kepercayaan di dalam klub terhadap kerja sama baru dengan Mourinho semakin tumbuh. Pada awal Mei, akhirnya diambil keputusan untuk menunjuk kembali pelatih asal Portugal tersebut sebagai kepala pelatih tim utama.

Setelah keputusan itu dikonfirmasi, Presiden Florentino Pérez dan jajaran klub mulai mempersiapkan musim baru. Yang paling mencolok adalah betapa gigihnya Mourinho mendesak kedatangan Silva.

Gelandang berusia 31 tahun itu akan mengambil keputusan mengenai masa depannya setelah Piala Dunia. Barcelona dan Atlético Madrid telah lama dianggap sebagai kandidat utama untuk merekrutnya, namun situasi tersebut berubah ketika menjadi jelas bahwa Mourinho akan kembali ke Madrid.

Bernardo Silva menunda sementara pembicaraan dengan klub-klub lain yang tertarik setelah ia menerima sinyal secara langsung dari Mourinho. Pelatih asal Portugal itu baru-baru ini mengatakan: “Saya akan bergabung dengan klub yang benar-benar menginginkan saya.”