Real Madrid tetap tenang dalam adu penalti dan menjuarai UEFA Youth League

UEFA Youth League 2026 menjadi milik Real Madrid. Para pemain muda klub papan atas Spanyol itu mengalahkan Club Brugge di Lausanne, Swiss. Real Madrid harus melalui adu penalti untuk merebut gelar turnamen bergengsi tersebut.

Real Madrid tampil dominan di awal pertandingan dan memimpin pada pertengahan babak pertama. Jacobo Ortega mengecoh kiper Club NXT, Argus Vanden Driessche, dengan tendangan lob yang cerdik. Tak lama setelah itu, pertahanan tim Belgia berhasil mencegah Ortega mencetak gol kedua.

Club Brugge patut bersyukur hanya tertinggal tipis di babak pertama di Lausanne. Nasib tim finalis Belgia membaik setelah jeda, dan Tobias Lund Jensen yang mencetak gol penyama kedudukan 1-1. Gol tersebut jelas memberikan kepercayaan diri bagi Club, dan Real Madrid harus waspada terhadap ancaman lebih lanjut.

Pertandingan tetap menegangkan hingga peluit akhir, namun tidak ada pemenang yang tercipta dalam waktu normal. Tendangan penalti pun harus menentukan pemenang dan menobatkan juara UEFA Youth League 2026.

Naïm Amengai dan Tian Nai Koren gagal mengeksekusi penalti untuk Club Brugge, sementara Real Madrid tidak melakukan kesalahan dari titik putih. Diego Aguado mencetak gol ke-4, sehingga raksasa dari ibu kota Spanyol ini memenangkan UEFA Youth League untuk kedua kalinya dalam sejarah klub.