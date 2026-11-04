Real Madrid juga memenangi laga keempatnya di fase liga Liga Champions dengan susah payah. Tim Kerajaan baru unggul untuk pertama kalinya atas AEK di Athena pada masa tambahan waktu. Gol indah Federico Valverde langsung menjadi penentu kemenangan: 2-3. Sebelumnya, Denzel Dumfries berperan penting lewat assist untuk gol Kylian Mbappé yang mengubah skor menjadi 2-2.

Di Real, Mourinho memberi Dumfries tempat di starting XI, sementara Arda Güler tidak dimainkan. Pelatihnya mengistirahatkan pemain Turki yang menjadi andalan itu, sehingga ia bisa menurunkan Yan Diomandé dan Vinícius Júnior sekaligus.

AEK, yang menurunkan mantan penyerang Real Madrid Luka Jovic sejak awal, unggul sebelum pertandingan berjalan seperempat jam. Jovic mengoper bola kepada Aboubakary Koïta, yang bergerak ke dalam dari tepi kotak penalti, melewati Marc Cucurella, lalu mengejutkan Thibaut Courtois dengan tembakan ke sudut dekat: 1-0.

Real tampak merespons lewat Bellingham, yang menyambut umpan silang Vinícius dengan kakinya dan mencetak gol. Namun, pemain Inggris itu ternyata berada dalam posisi offside tipis. Lima menit kemudian, ia tetap mencetak gol yang sah lewat sontekan tumit nan indah: 1-1.

Real sesekali kesulitan menghadapi tim Yunani yang bermain penuh semangat, bertahan dengan sangat baik, dan banyak menggagalkan serangan. Skor 1-2 tampaknya tak terelakkan ketika Mbappé menemukan Cucurella yang sama sekali tak terkawal, tetapi pemain Spanyol itu menembak dengan kaki yang tidak dominan dan bola membentur Lazaros Rota yang melakukan tekel sambil meluncur.

Tak lama kemudian, Mbappé mencoba sendiri dan nyaris berhasil, tetapi tembakan kerasnya meleset tipis. Keunggulan Real Madrid tampak tinggal menunggu waktu, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sebuah serangan balik, Stavro Pilo menerima umpan Koïta lalu menembak bola melewati bagian bawah tubuh Courtois.

Tak lama setelah itu, Real tampil jauh lebih efisien. Dumfries, yang bermain kurang baik, menjadi awal kebangkitan Real lewat umpan silangnya yang tajam. Pemain timnas Belanda itu memberi umpan kepada Mbappé, yang langsung menunjuk ke arah bek kanan tersebut setelah mencetak gol.

Real tampaknya kehabisan waktu untuk merebut kemenangan. Namun, Valverde punya pandangan lain. Pemain Uruguay itu melepaskan tembakan keras khasnya dan melihat bola meluncur indah ke sudut atas gawang pada masa tambahan waktu: 2-3. Dengan demikian, Real tetap sempurna dengan dua belas poin dari empat laga, sementara AEK berada di posisi ketiga puluh dengan tiga poin setelah empat laga.