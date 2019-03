Real Madrid sukses membawa pulang tiga poin saat bertandang ke markas Real Valladolid. Sempat tertinggal lewat gol Anuar Mohamed, Los Blancos bangkit melalui dwigol Karim Benzema, Raphael Varane dan Luka Modric. Laga ini sempat diwarnai kegagalan Rubel Alcaraz dalam mengeksekusi penalti, serta dua gol Sergi Guardiola yang dianulir wasit. Kemenangan ini membuat Madrid mengemas 51 poin, terpaut lima angka dari Atletico Madrid yang masih nyaman duduk sebagai runner-up. #realvalladolid #realmadrid #laliga #matchdaygoal

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 10, 2019 at 2:58pm PDT