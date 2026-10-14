Meski penampilannya menurun dan kritik terhadapnya semakin menguat dalam beberapa waktu terakhir, Vinicius Junior tetap memiliki posisi istimewa di Real Madrid, yang kini bertumpu pada Jose Mourinho untuk mengembalikan bintang Brasil itu ke level terbaiknya, sebuah misi yang melampaui batas lapangan hingga menyentuh apa yang terjadi di dalam maupun di luar ruang ganti.

Menurut laporansurat kabar "El Mundo", mengembalikan versi terbaik Vinicius telah menjadi obsesi di dalam Real Madrid, baik di level teknis maupun manajerial, terutama karena klub telah memperbarui kontrak pemain tersebut dengan nilai 25 juta euro per tahun selama enam musim.

Para pejabat klub meyakini pentingnya peran pemain ini, bukan hanya sebagai salah satu elemen paling menonjol di tim, tetapi juga karena perannya dalam menjaga kekompakan di ruang ganti. Ia menjadi penghubung antara berbagai kelompok pemain, dan memiliki hubungan yang kuat dengan Jude Bellingham, Kylian Mbappe, dan Federico Valverde, selain rekan-rekan senegaranya dari Brasil.

Perayaan Mourinho bersama Vinicius atas gol yang dicetaknya ke gawang Villarreal, sebelum akhirnya dianulir, mengungkap keinginan pelatih asal Portugal itu untuk mendukung pemainnya dan membangun kembali hubungannya dengan suporter Santiago Bernabeu, yang melontarkan cemoohan kepadanya di hampir seluruh pertandingan musim ini.

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Mourinho berlari ke arah Vinicius dan berpesta bersamanya dengan penuh antusias, sebuah pemandangan yang mencerminkan upayanya mendukung pemain tersebut dan membantunya mendapatkan kembali kepercayaan suporter.

Menurut surat kabar tersebut, Mourinho tidak hanya memberikan dukungan secara terbuka, tetapi juga melakukan beberapa pembicaraan pribadi dengan Vinicius sejak ia mengambil alih jabatan, dengan memanfaatkan kenyataan bahwa keduanya berbicara dalam bahasa Portugis, yang memberi mereka ruang lebih besar untuk berkomunikasi secara bebas dan jelas.

Pelatih itu meminta pemainnya melakukan perubahan dalam rutinitas hariannya, khususnya terkait istirahat dan pemulihan, setelah ia melihat bahwa Vinicius terkadang menghabiskan waktu berjam-jam di pusat latihan Valdebebas, alih-alih kembali ke rumah dan mendapatkan istirahat yang dibutuhkan.

Berkoordinasi dengan staf teknis dan para pelatih fisik pribadi pemain tersebut, beberapa detail program hariannya telah disesuaikan, disertai komitmen dari Vinicius untuk mengubah kebiasaannya.

Kekhawatiran olahraga dan ekonomi

Situasi Real Madrid saat ini berbeda dari periode ketika Xabi Alonso menempatkan Vinicius di bangku cadangan, sebab manajemen sekarang menilai bahwa level pemain itu menurun secara jelas, setelah ia tampak lambat dan kehilangan daya hidup yang menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun

Hal itu menempatkan Mourinho di depan misi memulihkan seorang bintang yang merupakan bagian mendasar dari proyek olahraga klub, selain nilai finansialnya yang sangat besar.

Menurut surat kabar tersebut, rencana ini bertujuan mengembalikan Vinicius ke level yang biasa ia tunjukkan, serta memulihkan kepercayaan dirinya dan kepercayaan suporter Real Madrid, agar "jantung tim" kembali memberi pengaruh di dalam lapangan maupun di ruang ganti.



