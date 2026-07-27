Real Madrid Terperangkap Klub Jerman: Leipzig Kembali Praktikkan Kegemarannya dengan Transfer Diomande

Ada klub yang membeli pemain, ada pula yang mengembangkan bakat dari akademi mereka, dan ada jenis ketiga yang mengkhususkan diri dalam meluncurkan karier terbaik para pemain Eropa.

Di antara jenis ketiga ini, Leipzig dianggap yang terbaik sepanjang masa. Klub milik grup Red Bull ini meraih kesuksesan gemilang dengan strateginya, yakni menarik bakat melalui transfer berbayar yang kemudian diikuti penjualan bernilai jutaan euro. Sistem ini membuahkan hasil yang luar biasa, dan menempatkan mereka, bersama Benfica dan Porto, sebagai salah satu penjual pemain paling menonjol di Eropa.

Menurut surat kabar "Marca", Diomande menjadi contoh terbaru. Dengan pemain sayap muda ini, Leipzig diperkirakan akan memecahkan rekor penjualannya sendiri, yang sebelumnya tercatat atas nama Gvardiol, bek tengah yang pindah ke Manchester City dengan nilai 90 juta euro.

Dengan pemain asal Pantai Gading itu, nilai transfernya akan melampaui 120 juta euro, yang membuktikan bahwa investasi dengan tujuan menjual itu menguntungkan.

Selain Gvardiol, yang dibeli Leipzig seharga 36 juta euro dari Dinamo Zagreb lalu dijual ke Manchester City dua musim kemudian dengan harga tiga kali lipat, daftar pemain yang digunakan Leipzig untuk meraih kenaikan besar dalam nilai pasar mereka sungguh menakjubkan. Hal yang sama berlaku untuk Benjamin Sesko. Klub Jerman itu mendatangkannya dari Red Bull Salzburg, tim yang berada di bawah grup pemilik yang sama, seharga 31 juta euro, lalu menjualnya ke Manchester United dua musim kemudian dengan nilai lebih dari 75 juta euro.

Keuntungan besar lainnya. Salinan persis dari transfer yang membuat pemain asal Hungaria, Szoboszlai, dijual ke Liverpool seharga 70 juta euro.

Contohnya tak terhitung banyaknya: Xavi Simons (Tottenham), Christopher Nkunku (Chelsea), Naby Keita (Liverpool), Timo Werner (Chelsea), Openda (Juventus), Upamecano (Bayern Munich), Konate (Liverpool), atau bahkan Dani Olmo (Barcelona).

Pihak Jerman membeli lulusan akademi La Masia itu dari Dinamo Zagreb seharga 30 juta euro, lalu menjualnya ke Barcelona dengan harga dua kali lipat setelah mereka memaksimalkan seluruh potensinya selama empat musim.

Faktanya, Real Madrid tengah bernegosiasi dengan tim yang tidak butuh menjual, dan mampu menekan klub mana pun. Mereka terbiasa dengan transfer-transfer besar, dan memiliki kemampuan untuk menaikkan harga hingga titik maksimal.

Dengan Diomande, mereka menyempurnakan rencana mereka. Mereka membelinya musim lalu dari Leganes seharga 20 juta euro. Banyak yang menganggap itu jumlah yang mahal, tetapi pihak Jerman tahu persis apa yang akan terjadi.

Dalam satu musim, nilainya akan berlipat ganda enam atau tujuh kali. Kisah sukses lain dari akademi Leipzig, yang tak pernah berhenti memproduksi bakat.