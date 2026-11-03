Real Madrid mulai bergerak sejak dini untuk merencanakan masa depan posisi penjaga gawang, di tengah Thibaut Courtois yang mendekati tahap-tahap akhir kariernya, setelah menempatkan penjaga gawang Brighton asal Belanda, Bart Verbruggen, sebagai salah satu opsi potensial untuk mengawal gawang tim ibu kota Spanyol itu pada tahun-tahun mendatang.

Surat kabar "Sport Bild" mengutip jurnalis Ben Fernandez Santos yang menegaskan bahwa Real Madrid memantau perkembangan level penjaga gawang Belanda tersebut, yang menarik perhatian dengan penampilannya di Liga Primer Inggris, sehingga mendapat minat dari sejumlah klub besar Eropa berkat penampilannya bersama Brighton dan timnas Belanda.

Verbruggen berusia 24 tahun dan menjadi salah satu elemen utama di skuad Brighton, serta memiliki pengalaman internasional meski usianya masih muda.

Sang penjaga gawang baru-baru ini menampilkan permainan yang mengesankan saat menghadapi Manchester City, setelah menjaga gawangnya tetap bersih dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnya di kandang lawan dengan skor 1-0.

Berakhirnya kontrak Verbruggen dengan Brighton, yang ditetapkan pada tahun 2028, menjadi salah satu faktor yang bisa menjadikan perekrutannya sebagai opsi yang tepat bagi Real Madrid, terutama karena waktu tersebut bertepatan dengan perkiraan berakhirnya kontrak Courtois, jika kiper Belgia itu merampungkan perpanjangan hingga tahun yang sama.

Minat Real Madrid terhadap penjaga gawang Belanda itu tidak berarti klub bersiap melepas Courtois saat ini, karena berbagai prediksi mengisyaratkan pemain Belgia tersebut mendekati perpanjangan kontrak hingga tahun 2028, ketika ia akan berusia 36 tahun, yang memberi manajemen kesempatan untuk merencanakan fase setelahnya tanpa tergesa-gesa.

Minat Real Madrid terhadap masa depan tidak terbatas pada Verbruggen, karena nama klub selama beberapa bulan terakhir dikaitkan dengan sejumlah penjaga gawang, di antaranya pemain Portugal Diogo Costa, pemain Prancis Guillaume Restes, pemain Italia Gianluigi Donnarumma, selain Lucas Bruggmans dan pemain Spanyol David Raya.

Meski demikian, belum jelas apakah pemantauan terhadap Verbruggen akan berubah menjadi langkah resmi untuk merekrutnya, tetapi namanya kini telah masuk ke dalam opsi yang tersedia bagi manajemen Real Madrid, yang berupaya mengamankan masa depan posisi penjaga gawang sebelum berakhirnya fase Courtois bersama tim.