Seperti dilaporkan surat kabar Spanyol Marca , orang-orang di sekitar klub disebut telah mengonfirmasi bahwa Bernd Reichart akan bekerja untuk Real Madrid. Sementara itu, AS menyebut pria berusia 52 tahun itu akan menjabat sebagai "Head of Business" dan bekerja di bawah pengawasan direktur jenderal Jose Angel Sanchez.

Tugas Reichart antara lain mencakup pengelolaan stadion Bernabeu, sponsor, dan penjualan merchandise Real Madrid. Sebelumnya, ia merupakan sosok yang paling menonjol di A22 Sports Management.

Perusahaan yang mungkin tidak begitu dikenal masyarakat luas itu memiliki riwayat yang cukup kontroversial. Setelah didirikan pada 2022, perusahaan tersebut mendorong proyek "Super League" yang, seperti diketahui, tidak mendapat banyak dukungan. Reichart menjabat sebagai CEO. Kepindahannya ke Madrid terjadi tak lama setelah Real dan UEFA mencapai kesepakatan tahun ini untuk mengakhiri perselisihan terkait gagalnya peluncuran liga baru tersebut.

Sebelumnya, Real bersama A22 menuntut ganti rugi lebih dari empat miliar euro dari UEFA dengan alasan federasi sepak bola Eropa itu telah "menyalahgunakan posisi dominannya di pasar" untuk menghalangi "Super League". Rencana kala itu, yang dipimpin presiden Real Florentino Perez, adalah membentuk kompetisi elite tersendiri dengan dua belas klub. Pada 2024, rencana itu bahkan dirombak dengan nama "Unify League", meski beberapa pihak yang sebelumnya turut memprakarsainya, seperti FC Barcelona dan FC Chelsea, telah lama menarik diri.

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Reichart juga memiliki pengalaman di bidang produksi video. Ia antara lain pernah menjadi CEO RTL Deutschland. Ia juga pernah menduduki jabatan pimpinan di VOX dan Atresmedia.

Budaya Spanyol pun tidak asing bagi pria kelahiran Scheidegg (Bayern) itu. Pada akhir 1990-an, Reichart sempat belajar di Universitas Salamanca. Sejak 2003, ia tinggal di Spanyol. Atresmedia merupakan grup media Spanyol.