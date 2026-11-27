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Gonzalo Garcia, yang kini menjadi penyerang Fulham, masih mengikuti kabar Real Madrid dengan saksama meski telah meninggalkan klub berjuluk Los Blancos itu pada bursa transfer musim panas lalu. Ia menegaskan bahwa ikatannya dengan tim tersebut tidak berubah dan berharap mereka terus meraih kesuksesan.

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Pemain asal Spanyol berusia 22 tahun itu mengatakan kepada DAZN, seperti dikutip harian Spanyol Marca: " Saya berusaha menonton semua pertandingan Real Madrid , selama tidak bentrok dengan pertandingan saya sendiri. Tim ini mengawali musim dengan cukup baik, jadi saya ikut senang untuk mereka."

Garcia pindah ke Fulham dengan biaya 40 juta euro pada musim panas lalu, dengan Real Madrid tetap memegang klausul yang memungkinkan mereka membeli kembali sang pemain di masa depan. Namun, penyerang muda itu tidak menyembunyikan bahwa meninggalkan klub tempat ia dibesarkan bukanlah langkah yang mudah, terlebih karena ia masih bermimpi meraih sukses dengan seragam tim utama.

Garcia menjelaskan: "Saya tidak akan berbohong kepada kalian, ini sama sekali tidak mudah. Saya penggemar Real Madrid, saya berhasil menembus tim utama dan mendapat kesempatan luar biasa untuk menjadi bagian dari skuad ini. Itu adalah impian saya, dan sampai sekarang masih begitu."

Pemain asal Spanyol itu juga berbicara tentang di balik layar kepindahannya ke klub Inggris tersebut. Ia menyebut bahwa komunikasi dengan Alvaro Arbeloa, mantan pelatih Real Madrid yang kini menangani Fulham, membantunya mengambil keputusan dan memahami proyek olahraga klub asal London itu.

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Garcia mengatakan: "Ketika musim panas tiba dan Anda dihadapkan pada kemungkinan untuk pergi, wajar jika Anda banyak memikirkannya."

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Ia menambahkan: "Pelatih menghubungi saya dan menjelaskan proyek yang ada di Fulham. Dari berbicara dengannya, Anda bisa merasakan ambisi besar di balik proyek ini serta keinginan untuk bersaing di Liga Primer Inggris. Berbicara dengan Alvaro membuat semuanya sedikit lebih mudah."

Penyerang Fulham itu mengakui bahwa beradaptasi dengan atmosfer Liga Primer Inggris bukan perkara mudah, mengingat besarnya perbedaan gaya bermain di Inggris dan Spanyol, terutama dari sisi fisik.

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Ia menjelaskan: "Ada perbedaan dalam gaya bermain. Persaingannya jauh lebih keras secara fisik dan semuanya sedikit berbeda dari yang biasa saya alami di Spanyol, tetapi sejauh ini saya senang dan perlahan mulai beradaptasi."

Garcia mengawali perjalanannya bersama Fulham dengan baik, setelah mencetak gol dalam debutnya melawan Chelsea , pada laga yang berakhir dengan kekalahan timnya dengan skor 3-2. Namun, sejak saat itu ia belum mampu kembali mencetak gol di liga, meski berhasil menjebol gawang lawan saat timnya menang 3-0 atas Wimbledon di Piala Liga.

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Pemain tersebut menegaskan keyakinannya bahwa ia mampu melewati tantangan dari pengalaman barunya ini, seraya menyebut bahwa tahun-tahun panjangnya di Real Madrid telah membantunya mempersiapkan diri untuk langkah ini.

Ia menutup: "Perubahannya cukup besar, tetapi saya rasa saya sudah sangat siap menghadapinya. Saya bermain di Real Madrid selama 12 tahun, satu tahun di antaranya bersama tim utama dan 11 tahun di akademi klub. Saya yakin tidak ada tempat yang lebih baik di dunia sepak bola untuk belajar dan berkembang selain La Fabrica."