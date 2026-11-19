Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Nico Paz kembali tampil gemilang. Talenta Argentina yang selama setahun terakhir membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik Serie A itu hanya membutuhkan satu gol, atau tepatnya dua, dalam kemenangan Argentina atas Bolivia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa penampilannya di kompetisi kami bukanlah kebetulan. Sebaliknya, perkembangan yang ia alami bersama Como menjadi fondasi kuat untuk menganggapnya sebagai prospek kelas dunia.

Karena itulah, sejumlah media di Spanyol membahas masa depannya serta kesepakatan antara Como dan Real Madrid yang diperbarui musim panas lalu untuk menyongsong musim panas mendatang. Apa yang akan dilakukan Mourinho dan Florentino Perez? Jawaban dari AS hingga Mundo Deportivo seragam: Real Madrid sudah siap membeli kembali Nico Paz.

AKSI GEMILANG NICO BERSAMA ARGENTINA - Di Argentina, Nico Paz sudah lama disebut sebagai sosok yang akan mewarisi nomor 10 yang kini resmi ditinggalkan Leo Messi. Beban warisan itu tentu berat dan membuat laga-laga pertama timnas Argentina asuhan Scaloni tanpa Messi menjadi sorotan. Pada kesempatan pertamanya, pemain kelahiran 2004 itu langsung menampilkan performa luar biasa dengan mencetak dua gol yang sama-sama indah: dua tembakan keras dan akurat dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut atas gawang.

KESEPAKATAN MUSIM PANAS - Bakat Nico Paz bukan rahasia bagi Como maupun Real Madrid saat kedua klub duduk bersama untuk membahas masa depannya, di tengah kabar minat serius dari banyak klub Eropa, khususnya Inter di Italia. Pada akhirnya, direktur olahraga Ludi ( BACA DI SINI WAWANCARANYA DENGAN CM, TERMASUK TENTANG MASA DEPAN JACOBO RAMON ) berhasil mendapatkan kepemilikan penuh atas gelandang serang itu dari Real Madrid dengan mengajukan tawaran €60 juta.



Namun, dalam kesepakatan tersebut, Real Madrid memperoleh hak prioritas untuk membeli kembali 100 persen hak kepemilikan Nico Paz pada musim panas 2027 dengan harga yang telah ditetapkan sebesar €80 juta. Setelah tanggal itu, menurut Mundo Deportivo, Como bebas menjual pemain nomor 10 asal Argentina tersebut kepada penawar tertinggi jika menginginkannya.

Iklan Iklan

REAL MADRID SUDAH MEMUTUSKAN - Skenario terakhir itu tampaknya tidak akan pernah terjadi. Pesan dari hampir seluruh media Spanyol adalah Real Madrid sudah mengambil keputusan: pada akhir musim, klub itu akan membawa Nico Paz pulang dan membayar €80 juta sesuai kesepakatan. Mourinho pun bisa menempatkannya di lini tengah bertabur bintang yang masih akan didominasi Jude Bellingham.

Topik Terkait

VERON MEMUJI SETINGGI LANGIT - Sementara itu, Nico Paz mendapat pujian tinggi dari rekan senegaranya, Juan Sebastian Veron.

Mantan gelandang Argentina yang pernah membela Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Chelsea, Manchester United, dan Boca Juniors itu, yang kini menjabat presiden Estudiantes, mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Nico Paz punya bakat luar biasa. Masa depan ada di tangannya jika ia terus bersikap profesional seperti sekarang. Di usia 22 tahun, saya hanya pernah melihat Lionel Messi dan seorang Diego Armando Maradona melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ia akan mencapai level mereka, karena itu berarti menjadi pemain kelas dunia yang luar biasa, simbol sebuah era seperti Diego dan Leo dengan cara mereka masing-masing. Namun, Nico Paz punya kualitas untuk mencoba melakukannya. Saya berharap ia berhasil mencapai tujuan itu."

Iklan

"Ada dua hal darinya yang membuat saya terkesan: kepribadian yang ia tunjukkan di lapangan dan betapa alaminya ia melakukan aksi-aksi tertentu. Kepribadiannya terlihat karena rekan-rekan setim mencarinya dan memberikan bola kepadanya bahkan saat ia dijaga, sebab mereka tahu ia akan melewati lawan dengan dribel dan lolos. Itu berarti semua orang mengakui kualitasnya di atas rata-rata. Nico adalah pemimpin lewat cara ia bergerak, menempati ruang di lapangan, dan mengatur serangan. Ia memutuskan kapan harus mempercepat atau memperlambat permainan, lalu memilih menyerang dari kanan, kiri, atau tengah sesuai perkembangan serangan. Ia adalah poros permainan."

SANG NABI ANGKAT TOPI - Mantan gelandang Brasil, Hernanes, berkomentar: "Nico Paz adalah fenomena yang lebih hebat daripada saya, jangan bercanda."

Iklan

IBU MESSI - Terakhir, paman Nico Paz, Fabian Paz, mengungkap kisah menarik di balik perpisahan Lionel Messi dengan timnas Argentina: "Saat keluar dari ruang ganti, Nico berpapasan dengan ibu Leo yang sedang menangis. Ia pun menghampirinya untuk menyapa karena sudah mengenalnya. Ibu Leo kemudian menggenggam tangannya dan berkata, 'Kamulah penerus putra saya'."