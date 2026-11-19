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Nico Paz kembali tampil gemilang. Talenta Argentina yang selama setahun terakhir membuktikan diri sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A itu hanya membutuhkan satu gol, atau lebih tepatnya dua, dalam kemenangan Argentina atas Bolivia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa penampilannya di kompetisi kami bukanlah kebetulan. Sebaliknya, perkembangan yang ia alami bersama Como menjadi fondasi kokoh untuk menganggapnya sebagai pemain muda berkelas dunia.

Karena itu pula, sejumlah media di Spanyol mempertanyakan masa depannya serta kesepakatan yang sudah terjalin antara Como dan Real Madrid dan diperbarui musim panas lalu untuk menyongsong musim panas berikutnya. Apa yang akan dilakukan Mourinho dan Florentino Perez? Jawaban dari AS hingga Mundo Deportivo sama: Real Madrid sudah siap membeli kembali Nico Paz.

AKSI GEMILANG NICO BERSAMA ARGENTINA: Di Argentina, Nico Paz sudah lama disebut sebagai sosok yang akan mewarisi nomor 10 yang kini resmi ditinggalkan Leo Messi. Warisan yang tentu berat itu membuat sorotan tertuju pada laga-laga pertama timnas Argentina asuhan Scaloni tanpa Messi. Pada kesempatan pertama, pemain kelahiran 2004 itu menampilkan permainan luar biasa dengan mencetak dua gol yang sama-sama indah: dua tembakan keras dan akurat dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut atas gawang.

KESEPAKATAN MUSIM PANAS: Bakat Nico Paz sudah diketahui Como dan Real Madrid ketika kedua klub duduk bersama untuk membahas masa depannya, di tengah kabar minat serius dari banyak klub Eropa, khususnya Inter di Italia. Pada akhirnya, direktur olahraga Ludi ( BACA DI SINI WAWANCARANYA DENGAN CM, TERMASUK SOAL MASA DEPAN JACOBO RAMON ) berhasil mendapatkan kepemilikan penuh atas gelandang serang itu dari Real Madrid dengan menawarkan €60 juta.



Namun, dalam kesepakatan tersebut, Real Madrid memperoleh hak prioritas untuk membeli kembali kepemilikan penuh atas Nico Paz pada musim panas 2027 dengan harga yang telah ditetapkan sebesar €80 juta. Setelah tanggal itu, menurut Mundo Deportivo, Como akan bebas menjual pemain Argentina bernomor punggung 10 tersebut kepada penawar tertinggi jika menginginkannya.

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REAL MADRID SUDAH MEMUTUSKAN : Skenario terakhir itu tampaknya tidak akan pernah terwujud. Pesan dari hampir seluruh media Spanyol adalah Real Madrid sudah mengambil keputusan: pada akhir musim, klub itu akan membawa pulang Nico Paz dan membayar €80 juta sesuai kesepakatan. Mourinho pun bisa memasukkannya ke lini tengah bertabur bintang yang masih akan didominasi Jude Bellingham.

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VERON MELONTARKAN PUJIAN TINGGI: Sementara itu, Nico Paz mendapat pujian tinggi dari kompatriotnya, Juan Sebastian Veron.

Mantan gelandang Argentina yang pernah membela Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Chelsea, Manchester United, dan Boca Juniors itu, yang kini menjabat presiden Estudiantes, mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport: "Nico Paz punya bakat luar biasa. Masa depan ada di tangannya jika ia terus bersikap profesional seperti sekarang. Pada usia 22 tahun, saya hanya pernah melihat Lionel Messi dan Diego Armando Maradona melakukan hal-hal seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa ia akan mencapai level mereka, karena itu berarti menjadi pemain yang benar-benar istimewa, simbol sebuah era seperti Diego dan Leo dengan cara mereka masing-masing. Namun, Nico Paz punya kualitas untuk mencoba melakukannya. Saya berharap ia berhasil mencapai tujuan itu."

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"Ada dua hal darinya yang membuat saya terkesan: kepribadian yang ia tunjukkan di lapangan dan betapa mudahnya ia melakukan aksi-aksi tertentu. Kepribadiannya terlihat karena rekan-rekannya mencari dia dan mengoper bola kepadanya bahkan ketika ia dijaga. Mereka tahu ia akan menggiring bola melewati lawan dan lolos. Itu berarti semua orang mengakui kemampuannya di atas rata-rata. Nico adalah pemimpin dari cara ia bergerak, menempati ruang di lapangan, dan mengatur serangan. Ia menentukan kapan harus mempercepat atau memperlambat permainan, lalu memilih menyerang dari kanan, kiri, atau tengah sesuai perkembangan serangan. Ia adalah pusat permainan."

IBU MESSI: Terakhir, paman Nico Paz, Fabian Paz, mengungkap kisah menarik di balik perpisahan Lionel Messi dengan timnas Argentina: "Saat keluar dari ruang ganti, Nico bertemu ibu Leo yang sedang menangis. Ia pun menghampirinya untuk menyapa karena mereka sudah saling kenal. Lalu, ibu Leo menggenggam tangan Nico dan berkata: 'Kaulah penerus putra saya'."