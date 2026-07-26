Real Madrid tengah menuntaskan sentuhan akhir untuk kesepakatan merekrut pemain Pantai Gading Yan Diomande, bintang Leipzig, sampai-sampai pengumuman resmi kepindahannya ke klub kerajaan itu sudah di depan mata.

Diomande yang berusia 19 tahun mendapat perhatian dari sejumlah klub besar Eropa musim panas ini, dengan yang terdepan adalah Paris Saint-Germain, Liverpool, dan Manchester City, sebelum Real Madrid turun tangan dan memenangi perburuan tersebut.

Di sisi lain, surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa salah satu transfer paling menonjol musim panas ini bagi Real Madrid nyaris rampung, meski masih ada beberapa detail yang tersisa, seperti pertukaran dokumen, tetapi hal itu tidak memengaruhi inti kesepakatan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Real Madrid telah menyepakati dengan klub Jerman itu untuk merekrut Diomande dengan nilai berkisar antara 115 hingga 120 juta euro.

Hubungan dengan perwakilan Diomande berlangsung cepat dan produktif, karena bintang Pantai Gading tersebut diwakili oleh agensi yang sama yang mengurus urusan Vinicius Junior, bintang Los Blancos, sehingga terjalin komunikasi yang rutin dan lancar antara kedua belah pihak.

Surat kabar Spanyol itu menambahkan bahwa kesepakatan mengenai gaji dan jumlah musim sudah tercapai dengan Diomande, dan yang tersisa hanyalah penandatanganan kontrak saja.

"AS" menjelaskan bahwa Real Madrid mungkin akan mengumumkan kesepakatan ini secara resmi besok, Senin, sehingga Diomande tidak perlu bergabung dengan kamp latihan Leipzig untuk musim baru.

Setelah kesepakatan rampung secara resmi, Diomande akan menjadi pemain kelima yang bergabung dengan Real Madrid musim panas ini setelah Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Bernardo Silva, dan Denzel Dumfries.