'Real Madrid sedang menjajaki kemungkinan merekrut juara dunia asal Spanyol senilai 100 juta euro'

Real Madrid mengincar Rodri, demikian dilaporkan antara lain oleh L'Équipe. Kabarnya, mereka telah melakukan pembicaraan dengan manajemen gelandang Manchester City tersebut, yang konon tertarik untuk pindah ke klub raksasa Spanyol itu.

Pertemuan rahasia antara kedua belah pihak tersebut, menurut Sky Deutschland, berlangsung di sebuah restoran di Madrid. Pihak Madrid, yang telah lama memantau Rodri—yang kontraknya di Inggris berlaku hingga pertengahan 2027—telah melacaknya sejak lama.

Menurut L'Équipe, Manchester City tidak akan begitu saja melepas Rodri, meskipun kontraknya akan berakhir tahun depan. Klub asuhan manajer Enzo Maresca dilaporkan mematok harga jual sebesar 100 juta euro.

Namun, Real Madrid berharap biaya transfer tersebut dapat diturunkan selama proses negosiasi. Manchester City berharap dapat mempertahankan Rodri lebih lama dan menawarkan kontrak baru hingga pertengahan 2030. Pemain berpengalaman tersebut belum memberikan tanggapan terkait hal itu.

Rodri sebelumnya pernah bermain di Spanyol untuk Villarreal dan Atlético Madrid. Gelandang pengatur serangan ini telah membela Manchester City sejak 2019, dan bersama klub tersebut ia berhasil meraih gelar EFL Cup dan FA Cup musim lalu.

Rodri, yang diincar oleh Real Madrid, pada hari Minggu memegang trofi Piala Dunia di tangannya. Spanyol dinobatkan sebagai juara dunia setelah menang 1-0 atas Argentina di final.