Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
Jelajahi Betting di GOAL
Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Real Madrid sampaikan permintaan maaf resmi kepada Tiongkok menyusul komentar kontroversial Kylian Mbappe yang menyebut Mao Zedong “diktator”

Ikuti GOAL di Google

Real Madrid terpaksa menyampaikan permintaan maaf resmi secara terbuka kepada rakyat Tiongkok menyusul kecaman keras terhadap Kylian Mbappe. Bintang asal Prancis itu menuai kontroversi setelah melontarkan komentar yang secara luas dianggap tidak menghormati pemimpin pendiri negara tersebut.

Iklan

Meme Mbappe memicu dampak komersial serius

Dalam sebuah wawancara daring, Mbappe menyinggung meme yang menggambarkan dirinya sebagai Mao Zedong. Penyerang Prancis itu menyebut pemimpin pendiri Tiongkok Komunis tersebut sebagai “diktator Tiongkok”, yang langsung memicu kemarahan luas di seluruh negeri.

Dampak komersialnya datang dengan cepat dan berat. Penyerang itu kehilangan kontrak kerja sama bernilai besar dengan setidaknya tiga perusahaan Tiongkok, termasuk Dongpeng Beverage, Mengniu, dan Milkground.

Selain itu, China Media Group (CMG) mengambil langkah besar dengan menangguhkan siaran pertandingan La Liga dan pertandingan apa pun yang menampilkan pemain tersebut. Lembaga penyiaran negara itu kemudian menuntut permintaan maaf resmi dari sang penyerang, Real Madrid, dan kompetisi kasta tertinggi Spanyol, menurut Associated Press.

Real Madrid dan Mbappe menyampaikan penyesalan mendalam

Di tengah tekanan yang terus meningkat, Mbappe mengeluarkan pernyataan pada Selasa yang mengakui kesalahannya. Penyerang itu mengakui bahwa ucapannya “tidak dipikirkan dengan matang” dan menyatakan: “Saya kini memahami bahwa ucapan itu telah menyakiti banyak orang di Tiongkok dan di komunitas Tionghoa.”

Iklan
Iklan

Pada Rabu, Real Madrid menyusul dengan pernyataan resmi yang menyeluruh untuk memperbaiki hubungan yang telah terganggu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

“Real Madrid C.F. ingin menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Tiongkok atas keresahan yang mungkin ditimbulkan oleh pernyataan terbaru pemain kami, Kylian Mbappe,” kata klub tersebut. “Klub kami sangat menghormati Tiongkok, sejarahnya, budayanya, dan warganya, serta jutaan penggemar di Tiongkok yang menyayangi dan mengagumi Real Madrid.

“Klub turut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka sebagaimana telah dilakukan Kylian Mbappe, yang menyatakan penyesalan atas kata-katanya dan kembali menegaskan rasa hormatnya kepada rakyat Tiongkok.

Iklan

“Real Madrid menegaskan kembali komitmennya terhadap nilai-nilai penghormatan, hidup berdampingan, dan pemahaman lintas budaya, serta menyatakan keinginannya untuk terus mempererat ikatan persahabatan dan kasih sayang yang menyatukan klub dengan Tiongkok dan warganya.”

Kebuntuan siaran belum terselesaikan

Langkah cepat dari semua pihak menunjukkan betapa pentingnya pasar Tiongkok bagi sepakbola Eropa. Selain pernyataan dari pemain dan klub, La Liga juga telah menyampaikan permintaan maaf resmi untuk meredam dampaknya.

Iklan

CMG mengonfirmasi telah menerima permintaan maaf resmi Real Madrid.

Memperbaiki hubungan di pasar Asia

Associated Press juga melaporkan bahwa Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Rabu mengonfirmasi bahwa pihaknya menanggapi permintaan maaf Mbappe “dengan serius”, meski dampak jangka panjang terhadap citra pribadinya masih belum pasti. Belum jelas apakah penyerang itu dapat memulihkan kerja sama komersialnya yang telah diakhiri atau apakah pertandingan sepakbola Spanyol akan segera kembali tayang di televisi Tiongkok. Fokus utama pemain dan klub saat ini adalah meredakan dampak diplomatik agar perselisihan ini tidak berdampak permanen pada upaya mereka menjangkau khalayak global.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.