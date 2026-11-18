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Real Madrid mengikat Arda Guler dengan kontrak baru.

Pengumuman itu disampaikan klub Spanyol yang dipimpin presiden Florentino Perez melalui pernyataan resmi: "Real Madrid C. F. dan Arda Guler telah menyepakati perpanjangan kontrak sang pemain, yang akan bertahan di klub hingga 30 Juni 2032.

Arda Guler bergabung dengan Real Madrid pada Juli 2023, saat berusia 18 tahun. Dalam empat musim mengenakan seragam kami, ia mencatatkan 126 penampilan dan meraih 5 gelar: 1 Liga Champions, 1 Piala Dunia Antarklub FIFA, 1 Piala Super UEFA, 1 gelar La Liga, dan 1 Piala Super Spanyol.

Ia merupakan pemain tim nasional Turki dan telah mencatatkan 38 penampilan bersama negaranya.

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September lalu, ia menerima penghargaan "Pemain Terobosan Musim Ini" di Liga Champions 2025-2026".

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Gelandang serang asal Turki itu juga mengatakan: "Saat pertama kali mengenakan seragam Real Madrid," ujar Arda Guler, "saya tahu bahwa saya akan menjadi bagian dari sejarah yang luar biasa. Kini saya merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang sama, tetapi dengan tanggung jawab yang lebih besar".

"Mengikuti jejak para legenda yang telah menorehkan nama mereka dalam sejarah sepakbola, di klub terbesar di dunia, merupakan kehormatan besar bagi saya. Impian saya adalah mengenakan seragam ini selama bertahun-tahun, meraih gelar-gelar baru bersama, dan suatu hari nanti meninggalkan jejak saya dalam sejarah yang unik ini".

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"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang selalu mendampingi saya sejak hari pertama: terutama presiden kami, Florentino Perez, keluarga saya, rekan-rekan saya, serta seluruh staf dan para pelatih yang pernah bekerja bersama saya. Terima kasih paling istimewa saya sampaikan kepada para pendukung Madrid di seluruh dunia, yang selalu memberikan dukungan tanpa batas kepada kami. Semoga kita menjalani lebih banyak hari indah bersama! Saya sangat senang bisa terus menjadi bagian dari klub ini. 2032".

Pelatih asal Portugal di Real Madrid, José Mourinho, telah berhasil memainkan Arda Guler bersama gelandang serang hebat lainnya, yakni Jude Bellingham asal Inggris.

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Ke depan, presiden Florentino Perez bisa memberi Special One misi baru: memainkan Nico Paz bersama keduanya.

Pasalnya, pada akhir musim ini, Real Madrid dapat menggunakan hak pembelian kembali atas gelandang serang Argentina kelahiran 2004 itu dengan membayar €80 juta, €20 juta lebih banyak dibandingkan €60 juta yang mereka terima dari Como pada bursa transfer musim panas lalu.

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Salah satu opsi taktisnya adalah menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Arda Guler, Jude Bellingham, dan Nico Paz: trio pemain kreatif yang sepadan dengan trio Galacticos David Beckham, Zinedine Zidane, dan Luis Figo.

Ketiganya tentu akan bermain di belakang ujung tombak Kylian Mbappé, yang mengirim pesan kepada rekan setimnya asal Turki itu mengenai perpanjangan kontraknya: "Terima kasih, malam ini saya akan tidur lebih nyenyak".

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Jika demikian, dua pemain Brasil, Vinicius dan Endrick, akan tersisih. Nama Endrick masih menjadi incaran AC Milan dan Roma di bursa transfer.