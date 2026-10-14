Real Madrid mengalahkan AS Roma pada Rabu setelah pertandingan yang berlangsung luar biasa dramatis. Gol Marten de Roon dan Donyell Malen (2) sempat membuat gol penyama kedudukan Kylian Mbappé di antaranya tampak tak banyak berarti. Namun, pada 15 menit terakhir, Real mencetak tiga gol tanpa ampun dari tiga sepak pojok. Tim José Mourinho, yang menghadapi mantan klubnya, pun menang 3-4.

Roma tampil baik di Italia dan melanjutkan performa positif itu saat menghadapi Real Madrid, yang sudah harus menghadapi beberapa peluang sejak awal pertandingan. Wakil Madrid itu tampaknya bisa lolos dari tekanan, sampai Matías Soulé menemukan ruang untuk mengoper kepada De Roon. Pemain Belanda itu melepaskan tembakan dari sedikit di luar kotak penalti yang mengenai kaki pemain Madrid sebelum masuk ke gawang: 1-0.

Hanya beberapa menit kemudian, Malen nyaris mencetak gol pertamanya malam itu. Tembakannya tampak akan masuk melewati bawah tubuh Courtois, tetapi efek topspin pada bola membuat kiper top asal Belgia itu masih sempat menangkapnya. Tak lama berselang, gol penyama kedudukan datang cukup tiba-tiba. Mbappé membuat Pierluigi Gollini tak berdaya lewat tembakannya yang berubah arah: 1-1.

Tempo pertandingan yang sangat menghibur ini tetap tinggi, dan ancaman gol tak pernah jauh. Real Madrid seharusnya mencetak gol melalui Marc Cucurella setelah setengah jam. Seusai menggiring bola dengan apik, bek kiri itu berhadapan langsung dengan Gollini. Sang kiper lega melihat tembakan juara dunia tersebut melenceng dari gawangnya.

Babak kedua diawali kabar buruk bagi Roma. Paulo Dybala harus keluar karena cedera otot, seperti Manu Koné yang sudah lebih dulu mengalami hal serupa setelah 15 menit. Rodrigo Mora masuk menggantikan pemain Argentina itu, dan pemain Portugal tersebut tak butuh lima menit untuk memberi pengaruh. Umpan cerdiknya mencapai Malen, yang menaklukkan Courtois lewat tembakan yang mengenai Federico Valverde: 2-1.

Keadaan menjadi semakin baik bagi Roma. Sekitar lima menit setelah gol yang mengubah skor menjadi 2-1, Soulé menunjukkan kelasnya lewat umpan terobosan tajam kepada Malen. Ia membuat Courtois bergerak ke arah yang salah sebelum menuntaskan peluang. Bendera hakim garis awalnya terangkat karena offside, tetapi Valverde ternyata terlambat maju sehingga Malen tidak berada dalam posisi offside: 3-1.

Real Madrid meningkatkan tekanan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Endrick, yang nyaris pindah ke Roma pada musim panas lalu, menggiring bola ke kotak penalti sebelum dihentikan Gollini pada saat terakhir. Kiper yang menggantikan Mile Svilar setelah ia cedera itu kemudian menahan tembakan Mbappé dengan kedua kakinya.

Para suporter di Stadio Olimpico sudah siap berpesta, tetapi akhirnya pulang dengan kekecewaan besar. Espí kembali menunjukkan betapa berharganya ia sebagai pemain pengganti musim ini. Memanfaatkan sepak pojok dan penampilan Gollini yang kurang meyakinkan dalam menjaga gawang, ia menyodok bola masuk untuk mengubah skor menjadi 3-2.

Real Madrid kembali mencetak gol dari sepak pojok berikutnya. Arda Güler mengirim bola ke kepala Endrick, yang tampil sangat baik setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sundulannya terlalu kuat untuk dihentikan Gollini. Dalam pengujung laga yang benar-benar gila, Real kembali mencetak gol dari sepak pojok untuk mengubah skor menjadi 3-4. Mantan pemain Roma, Antonio Rüdiger, justru menjadi pencetak golnya.



