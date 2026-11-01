Villarreal, yang akan menjamu Paris Saint-Germain pada Selasa mendatang di Stadion La Ceramica, dalam lanjutan pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa, akan berupaya mengakhiri rangkaian hasil klub Prancis itu yang selama satu dekade tak terkalahkan di Spanyol.

Surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa kekalahan terakhir klub Prancis itu di Spanyol terjadi pada November 2015, ketika mereka tumbang di Stadion Santiago Bernabeu dari Real Madrid 1-0 pada fase pertama Liga Champions Eropa lewat gol yang dicetak Nacho Fernandez.

Surat kabar itu menambahkan bahwa sejak saat itu, catatan klub Paris yang dipimpin Luis Enrique adalah empat kemenangan dan satu hasil imbang, semuanya di Liga Champions Eropa.

Selama periode ini, Barcelona menjadi korban utama Paris, karena kalah sebanyak tiga kali, yang pertama dengan skor (4-1) di babak 16 besar musim 2020-2021, dan dengan skor yang sama klub Prancis itu menang pada perempat final musim 2023-2024, sedangkan kemenangan terakhir datang dengan skor (2-1) pada fase liga musim lalu.

Pertandingan berikutnya VIL Champions League 15.00 PSG

Kemenangan keempat adalah atas Real Sociedad (2-1) di babak 16 besar musim 2023-2024, sementara satu-satunya hasil imbang bersifat tanpa gol melawan Athletic Bilbao musim lalu, pada fase pertama.

Dalam 11 kunjungan sebelumnya klub Prancis tersebut, catatan Paris adalah 6 kekalahan, 4 kemenangan, dan satu hasil imbang. Pertandingan pertama mereka di Spanyol berlangsung pada tahun 1993 di Piala UEFA lama, dan pada kesempatan itu mereka kalah dari Real Madrid dengan skor 3-1.

Perlu dicatat bahwa Paris Saint-Germain adalah juara bertahan Liga Champions Eropa dalam dua musim terakhir.