Tampaknya hubungan antara Real Madrid dan Thibaut Courtois menuju babak baru, setelah kedua belah pihak semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak kiper asal Belgia tersebut, dalam sebuah langkah yang mencerminkan besarnya kepercayaan terhadap kemampuannya di dalam benteng Santiago Bernabeu.

Real Madrid kini tinggal selangkah lagi menuju kesepakatan dengan Courtois atas kontrak baru yang berlaku hingga 30 Juni 2028, sehingga kiper Belgia itu akan terus menjaga gawang Los Blancos selama tahun-tahun mendatang, di tengah keyakinan yang kian menguat di dalam klub bahwa ia masih menjadi pilihan terbaik untuk mengawal gawang.

Manajemen Real Madrid menyadari bahwa posisi penjaga gawang telah menjadi salah satu posisi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang, sehingga mereka telah mulai bergerak untuk mengamankan keberlanjutan Courtois, alih-alih menunggu hingga akhir musim sebagaimana biasanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir dengan para pemain berpengalaman besar.

Surat kabar "AS" sebelumnya mengungkap pada Juli lalu tentang dimulainya negosiasi antara Real Madrid dan kiper Belgia tersebut, sebelum pembicaraan mengalami kemajuan dalam periode terakhir, hingga kedua belah pihak kini sangat dekat mencapai kesepakatan final mengenai kontrak baru.

Langkah dini ini mencerminkan keyakinan yang jelas di dalam klub bahwa Courtois masih mampu tampil pada level tertinggi, dan bahwa soal keberlanjutannya tidak lagi hanya terkait dengan apa yang akan ia tunjukkan dalam beberapa bulan mendatang, melainkan telah menjadi bagian dari visi yang lebih luas untuk stabilitas tim di posisi penjaga gawang.

Kepercayaan Real Madrid pada Courtois tidak hanya bersandar pada namanya atau sejarahnya, tetapi juga pada apa yang terus ia tunjukkan di dalam lapangan. Kiper internasional Belgia itu telah membuktikan dalam lebih dari satu kesempatan bahwa ia masih mampu membuat perbedaan ketika tim membutuhkannya, dan salah satu contoh paling menonjol adalah kegemilangannya menghadapi Inter Milan, setelah ia menepis tujuh bola, untuk kembali menegaskan kemampuannya menyelamatkan Real Madrid di momen-momen sulit.

Di Valdebebas, para pejabat klub memandang penampilan-penampilan tersebut sebagai bukti bahwa Courtois tidak kehilangan kilaunya, bahkan masih menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia, sehingga gagasan untuk mencari pengganti secara langsung menjadi hal yang tidak dipertimbangkan secara serius.

Selain itu, evaluasi terhadap situasi para penjaga gawang yang tersedia di luar Real Madrid tidak menghadirkan sesuatu yang mendorong klub untuk mengubah sikapnya, terutama karena Courtois, selama menjaga levelnya saat ini, memberikan ketenangan yang besar kepada staf teknik dan manajemen.

Lini produksi untuk masa depan, dan pelapis yang tidak menimbulkan masalah

Perhitungan Real Madrid tidak terbatas pada Courtois seorang, sebab klub terus memantau bakat-bakat yang lahir dari akademi muda, yang dalam beberapa tahun terakhir telah berubah menjadi salah satu sumber bakat terpenting bagi Los Blancos.

Para pejabat Real Madrid meyakini bahwa akademi memiliki sekelompok pemain yang mampu menembus tim utama di masa depan, sesuatu yang tampak jelas di lebih dari satu posisi dalam beberapa tahun terakhir.

Di antara nama-nama menjanjikan itu ada Mestre, Arroyo, Kitjglas, Alvaro, Ilya Voloshi, dan Gil Bons, namun fokus terbesar di posisi penjaga gawang tertuju pada Javi Navarro, kiper timnas Spanyol U-19.

Navarro dipandang sebagai salah satu penjaga gawang Spanyol muda yang paling menonjol, setelah menarik perhatian dengan kuat selama tampil di Liga Muda terakhir, hingga mendapat apresiasi besar di dalam klub.

Pada saat yang sama, nama Fran Gonzalez tidak lepas dari perhitungan Real Madrid, terutama dengan peran penting yang diperkirakan akan ia mainkan selama pengalamannya bersama Sevilla, di mana periode mendatang akan menjadi kesempatan penting untuk menilai perkembangannya dan kemampuannya mendekati gawang Los Blancos di masa depan.

Sementara Courtois terus mengisi posisi kiper utama, Andriy Lunin tetap menjadi salah satu elemen penting dalam sistem Real Madrid. Kiper Ukraina itu menghadirkan contoh pemain profesional yang selalu hadir ketika tim membutuhkannya, tanpa menimbulkan masalah di dalam ruang ganti atau di luar lapangan, baik ketika mendapat kesempatan bermain maupun ketika mendapati dirinya berada di belakang Courtois dalam urutan para kiper tim.

Lunin hadir dengan peran tersebut bersama berbagai pelatih yang silih berganti memimpin Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, sesuatu yang selalu memberikan staf teknik rasa tenang akan keberadaan kiper cadangan yang mampu memikul tanggung jawab saat dibutuhkan.

Persamaan ini memberi Real Madrid kemewahan berupa stabilitas di posisi penjaga gawang, dengan Courtois sebagai pilihan pertama, Lunin sebagai pelapis yang tepercaya, di samping bakat-bakat muda yang bisa menjadi masa depan tim di posisi ini.

Courtois ingin bertahan di Real Madrid

Di Valdebebas, para pejabat Real Madrid menilai bahwa Courtois telah menunjukkan cukup banyak hal untuk layak mendapatkan kontrak baru, tanpa perlu menunggu hingga akhir musim untuk mengetahui apakah ia mampu bertahan dengan level yang sama.

Klub meyakini bahwa kiper Belgia itu telah melewati ujian dengan sukses, dan bahwa ia masih memiliki cukup waktu untuk terus bermain pada level tertinggi, terutama di tengah keinginannya yang jelas untuk bertahan di dalam Real Madrid selama mungkin.

Keinginan ini memperkuat posisi klub dalam negosiasi, sebab Courtois tampaknya tidak bersedia meninggalkan Los Blancos demi mengejar tawaran finansial yang lebih besar, meski ada tawaran yang datang dari klub-klub yang berasal dari pasar yang lebih mampu memberikan gaji besar.

Pilihan Courtois untuk bertahan di Real Madrid pada gilirannya mencerminkan sifat hubungan yang mengikat kedua belah pihak, setelah kiper Belgia itu menjadi salah satu elemen terpenting tim dalam beberapa tahun terakhir.

Ketenangan terhadap Courtois tidak terbatas pada manajemen Real Madrid, sebab sang kiper juga mendapat kepercayaan Jose Mourinho, yang secara terbuka mengungkapkan dukungan dan ketergantungannya kepadanya.

Pelatih Portugal itu menilai bahwa keberadaan kiper dengan spesifikasi seperti Courtois merupakan titik kekuatan besar bagi Real Madrid, terutama dalam laga-laga besar yang membutuhkan kiper yang mampu menghadapi tekanan dan membuat perbedaan ketika tim mendapat ujian.

Suporter Real Madrid pun merasa tenang dengan keberadaan kiper kelas dunia di antara mereka, terlebih Courtois masuk dalam kandidat penghargaan penjaga gawang terbaik musim lalu, bersama nama-nama menonjol seperti Unai Simon, Raya, Juan Garcia, Bounou, Kobel, Dibu Martinez, Mendy, Safonov, dan Vozinha.

Kobel, nama yang berada dalam pantauan

Di antara nama-nama yang mendapat perhatian Real Madrid, menonjol nama pemain Swiss Gregor Kobel, kiper Borussia Dortmund, setelah pemain tersebut ditawarkan kepada klub Los Blancos.

Para pemandu bakat Real Madrid mengamati kiper Swiss itu dari dekat, tetapi ketertarikan klub terhadapnya hingga kini belum melampaui batas pemantauan dan evaluasi, terutama karena Dortmund dianggap sebagai salah satu klub yang bersahabat dengan Real Madrid, dan saat ini tidak ada indikasi jelas tentang langkah resmi untuk merekrutnya.

Meski demikian, kemunculan Kobel di antara penjaga gawang terbaik di dunia memperkuat kabar yang beredar di Jerman mengenai kemungkinan kepindahannya di masa depan ke sebuah klub besar, terutama dengan terus meningkatnya nilainya dan bertambahnya apresiasi terhadap levelnya.

Namun untuk saat ini, tampaknya Real Madrid tidak memandang Kobel sebagai pengganti langsung Courtois, melainkan terus memantaunya dalam daftar yang lebih luas berisi para kiper yang bisa mendapatkan perhatian klub di masa depan.