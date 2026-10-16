Real Madrid murka kepada Javier Tebas, presiden LaLiga. Penyebabnya adalah perbandingan yang dibuat Tebas pada Jumat sebelumnya antara Real Madrid TV dan Joseph Goebbels, menteri propaganda Nazi Jerman menjelang dan selama Perang Dunia II.

Tebas dan Real Madrid sudah kerap berselisih di masa lalu. Perseteruan kali ini terutama menyangkut Real Madrid TV, saluran milik klub asal Madrid tersebut. Saluran itu antara lain kerap menayangkan kompilasi kesalahan wasit yang ditunjuk untuk pertandingan berikutnya.

"Manajemen Real Madrid mengarahkan orkestra para corongnya, dengan Real Madrid TV sebagai penentu nada," kata Tebas di X. "Partitur mereka selalu sama: mereka memilih momen-momen yang menguntungkan mereka, mengulanginya, memupuk kecurigaan, dan menuding musuh."

"Metode ini mengingatkan pada taktik propaganda yang digunakan Goebbels, menteri propaganda Nazi Jerman: pengulangan sistematis, penciptaan citra musuh, dan penundukan fakta demi narasi. Skenarionya menuntut agar Real Madrid selalu menjadi korban."

Tebas menegaskan bahwa perbandingan tersebut menyangkut teknik propaganda, bukan ideologi. Meski demikian, Real Madrid murka, sebagaimana terlihat dari pernyataan resmi klub.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

"Real Madrid menganggap sama sekali tidak dapat diterima dan sangat serius bahwa seseorang yang memegang dua jabatan dengan tanggung jawab besar dalam sepak bola Spanyol menggunakan perbandingan dengan metode propaganda rezim Nazi untuk mendiskreditkan klub kami."

"Perilaku Tebas yang berulang menunjukkan kurangnya netralitas, rasa hormat, dan ketidakberpihakan yang tidak sejalan dengan tanggung jawab kelembagaannya. Serangannya yang terus-menerus terhadap Real Madrid merupakan momok nyata bagi sepak bola Spanyol," tulis Real Madrid.

Karena itu, klub asal ibu kota Spanyol tersebut menuntut "pengunduran diri segera" Tebas, yang selain menjabat presiden LaLiga juga merupakan wakil ketua federasi sepak bola Spanyol.