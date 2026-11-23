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José Mourinho menghindari pertanyaan soal transfer Nico Paz. Ketika ditanya tentang masa depan gelandang serang asal Argentina milik Como itu, yang dapat dibeli kembali oleh Real Madrid seharga 80 juta euro pada akhir musim ini, pelatih asal Portugal tersebut mengatakan dalam konferensi pers menjelang laga kandang melawan PSV Eindhoven di Liga Champions: "Nico Paz? Dia tidak bermain di tim saya".

"Banyak pemain cedera karena terlalu banyak pertandingan? Untuk menghasilkan banyak uang, kita juga harus mengambil risiko. Itulah hidup. Jika para pemain ingin mogok karena memainkan terlalu banyak pertandingan, mereka bisa menerima pemotongan gaji hingga setengahnya… Apakah Luis Enrique bersedia menerima pemotongan gaji sebesar 20 persen agar tidak perlu lagi berbicara dalam konferensi pers? Saya menghormati Luis, tetapi pandangan saya berbeda darinya. Jangan usik gaji saya".

"Vinicius akan kembali ke performa terbaiknya. Terkadang, beberapa pemain yang mendekati usia 30 tahun kehilangan sedikit motivasi dan tidak mampu mempertahankan kondisi fisik ideal, tetapi dia masih muda. Orang-orang lupa bahwa dia datang ke sini saat masih sangat muda dan telah memenangkan segalanya. Dia orang baik yang sangat berempati kepada semua orang. Dia sempat mengubah jalannya pertandingan melawan Villarreal, lalu golnya dianulir dan dia diusir keluar lapangan. Mungkin skorsing itu menghambat perkembangannya".

"Pernyataan gelandang Villarreal, Santi Comesana setelah kekalahan dari Barcelona? Ingatannya pendek. Saat melawan mereka, gol kami dianulir dan Vinicius diusir keluar lapangan. Dia boleh mengatakan apa pun, tetapi dia tidak seharusnya mengaitkan kami dengan kasus Negreira".

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"PSV memiliki pemain berpengalaman seperti Perisic dan Kostic serta pemain muda berkualitas. Ini akan sulit".