Dalam kesepakatan mengejutkan yang mengguncang bursa transfer musim panas, Real Madrid mengumumkan perekrutan bek kiri internasional Spanyol, Marc Cucurella, dari klub Inggris Chelsea, dalam transfer yang diperkirakan bernilai sekitar 60 juta euro.

Kontrak ini dianggap sebagai bom transfer yang sesungguhnya, karena Cucurella (27 tahun) kembali ke La Liga setelah perjalanan sukses di Premier League, untuk memperkuat barisan Los Blancos di bawah asuhan pelatih asal Portugal, José Mourinho, yang berupaya memperkuat lini belakang dengan pemain yang memadukan ketangguhan pertahanan dan semangat menyerang.

Perjalanan lulusan La Masia dengan seragam berbeda

Cocorella lahir di Alella, Spanyol, pada tahun 1998, dan memulai kariernya di akademi La Masia yang terkenal milik Barcelona, di mana ia meniti jenjang di tim junior dan sempat mengenakan seragam tim utama untuk waktu yang singkat.

Pemain asal Catalunya ini kemudian pindah ke Brighton dan kemudian ke Chelsea, di mana ia membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eropa, terutama berkat kemampuannya dalam melakukan tekanan tinggi dan partisipasi ofensif yang efektif.

Pindah ke Real Madrid ini terjadi setelah penampilan gemilangnya bersama timnas Spanyol, di mana ia berkontribusi dalam meraih gelar Piala Eropa 2024, yang menjadikannya incaran klub-klub besar.

Menurut laporan "Sky Sports", sang pemain telah menyetujui kontrak jangka panjang (hingga 2032) dengan klub raja, dan akan menyelesaikan pemeriksaan medis serta diumumkan secara resmi setelah Spanyol selesai berlaga di Piala Dunia.

Apa arti Kokorela bagi Real Madrid?

Kontrak ini memberikan klub Madrid opsi yang fleksibel di posisi bek kiri, terutama dengan adanya keraguan terhadap beberapa pemain saat ini.

Cucurella dikenal karena "semangat juangnya" dan kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi di sisi kiri, yang sesuai dengan filosofi Mourinho yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin taktis.

Dengan kesepakatan ini, Real Madrid terus membangun tim yang kompetitif dan kuat untuk menyambut musim baru, setelah beberapa rekrutan sebelumnya yang menunjukkan ambisinya untuk kembali mendominasi kompetisi domestik dan Eropa.