Dalam sebuah langkah yang mengubah peta sepak bola Eropa, Bernd Reichart, Chief Executive Officer Liga Super, bukan lagi sekadar sekutu Real Madrid dari luar, melainkan telah menjadi bagian dari jantung klub Los Blancos.

Pria yang menjadi wajah sekaligus otak di balik proyek Liga Super yang kontroversial itu memutuskan menanggalkan jubah revolusi Eropa untuk mengenakan seragam resmi Real Madrid, dalam sebuah kesepakatan manajerial yang bobotnya setara dengan transfer-transfer terbesar di dunia sepak bola.

Wajah media Liga Super di Santiago Bernabeu

Surat kabar Spanyol "AS" mengetahui bahwa Bernd Reichart resmi bergabung dengan Real Madrid untuk mengisi posisi yang telah lama kosong: Kepala Operasional Komersial.

Eksekutif asal Jerman tersebut, yang merupakan figur sentral dalam proyek liga elite itu, akan mengawasi berkas-berkas ekonomi terpenting di klub, termasuk pengelolaan Stadion Santiago Bernabeu serta urusan sponsorship dan pemasaran. Ia akan melapor langsung kepada Jose Angel Sanchez, Chief Executive Officer dan anggota dewan direksi klub.

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Dari menggugat UEFA hingga mengembangkan bisnis Madrid

Reichart bukan sekadar pegawai dalam proyek Liga Super, melainkan wajah media dan pembela paling gigihnya sepanjang tahap-tahap perkembangan proyek tersebut. Proyek inilah yang memimpin pertempuran hukum historis yang berakhir dengan pengakuan pengadilan atas penyalahgunaan posisi dominan oleh Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", sehingga memaksa penyeimbangan ulang kekuatan antara klub-klub besar dan badan administratif Eropa tersebut.

Reichart juga memiliki rekam jejak panjang di luar sepak bola. Ia sebelumnya menjabat sebagai Chief Executive Officer raksasa media RTL Group, dan juga pernah bekerja di perusahaan Spanyol Atresmedia, yang memberinya pengalaman luas dalam manajemen bisnis dan industri hiburan.

Pesan damai Eropa yang sudah di depan mata

Penunjukan ini membawa makna yang melampaui dinding Real Madrid, menurut surat kabar tersebut, karena bergabungnya salah satu tokoh paling menonjol dalam proyek Liga Super ke klub Kerajaan, serta fokusnya untuk mengembangkan bisnis komersial klub, mengindikasikan dengan kuat bahwa kesepakatan damai final bagi sepak bola Eropa, menyusul kesepakatan awal yang tercapai pada Februari tahun ini, sudah di depan mata.

Dengan menyingkirnya arsitek pemberontakan Eropa untuk mengabdi kepada Real Madrid, tampaknya lembaran konflik antara Madrid dan UEFA akhirnya telah ditutup, dan dimulailah fase baru yang bertajuk kemitraan alih-alih konfrontasi.



