Real Madrid meraup 15 juta euro dari kesepakatan antara AC Milan dan Lazio

AC Milan secara resmi telah memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Mario Gila. Bek asal Spanyol (25) ini pindah dari Lazio, yang menerima biaya transfer sebesar 30 juta euro. Setengah dari jumlah tersebut akan langsung ditransfer ke Real Madrid.

Gila menempuh pendidikan di akademi muda Real Madrid, di mana ia sempat tampil dua kali bersama tim utama. Namun, persaingan yang sangat ketat membuatnya tidak bisa benar-benar menembus tim utama di Santiago Bernabéu.

Pada musim panas 2022, Real Madrid menyetujui kepindahannya ke Lazio, dengan syarat 50 persen hak transfer Gila tetap menjadi milik klub. Pihak Lazio menyetujui hal tersebut dan membayar enam juta euro untuk setengah dari hak transfernya.

Gila menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027 di Stadio Olimpico dan dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi pemain andalan di Roma. Bek tengah ini mengajukan permohonan transfer kepada Lazio pada musim panas ini, di mana pihak klub ingin menjualnya untuk mendapatkan dana transfer yang menguntungkan.

Gila, yang telah tampil dalam 120 pertandingan untuk Lazio, menandatangani kontrak dengan Milan hingga pertengahan 2031 dan akan mengenakan nomor punggung 34. “AC Milan dengan hangat menyambut Mario dan mendoakan kesuksesan baginya, baik secara pribadi maupun bersama tim, saat mengenakan seragam Rossoneri,” tulis pihak Milan.

Gila adalah rekrutan kedua Milan musim panas ini. Baru-baru ini, klub tersebut membayar sekitar 74 juta euro kepada Paris Saint-Germain untuk Gonçalo Ramos, yang diharapkan menjadi penyerang utama tak terbantahkan. Pemain asal Portugal berusia 25 tahun itu, sama seperti Gila, menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031.

Real Madrid sering kali meraup keuntungan besar dalam beberapa tahun terakhir dari kesepakatan dengan klub-klub yang mengambil alih setengah hak atas pemain muda mereka. Di antaranya Nico Paz (Como), Víctor Muñoz (Osasuna), Álvaro Rodríguez (Elche), dan Mario Martín (Getafe) telah menghasilkan puluhan juta bagi Real Madrid setelah mereka hengkang.