Seiring berjalannya waktu, Lamine Yamal menjadi pemain yang semakin matang dan menentukan. Ia melakukan debut bersama tim utama Barcelona saat baru berusia 15 tahun dan 9 bulan, dan kini, di usia 19 tahun, terasa seolah seluruh dunia telah berlalu.

Ia masih merupakan pemain yang sangat muda, tetapi ia sudah terbiasa memanggul tim Catalan di atas pundaknya, serta selalu tampil di garda depan, menurut surat kabar "Sport" asal Catalan.

Pengaruh Yamal tidak hanya terbatas pada gol saja, tetapi juga mencakup umpan-umpan kunci, dan total dari kedua aspek ini dikenal sebagai kontribusi gol. Di sinilah muncul sebuah angka yang benar-benar menakjubkan.

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Dari 13 pertandingan terakhir yang dimainkan Lamine Yamal bersama Barcelona, ia berkontribusi dalam pencetakan gol, baik dengan mencetak gol, memberikan umpan kunci, maupun keduanya, dalam 12 pertandingan.

Rangkaian ini hanya terputus pada Clasico di stadion Spotify Camp Nou, pada 25 Oktober lalu, ketika ia menemui Marc Cucurella sebagai lawan yang sulit dan tidak mampu melanjutkan rangkaian hebatnya. Namun, setelah menghadapi Real Madrid, Lamine kembali memenuhi tugasnya, sesuatu yang ia harap dapat diulanginya melawan tuan rumah Atletico Madrid, Minggu mendatang, dalam ajang Liga.

Komitmen dan Efektivitas

Komitmen Lamine Yamal mencakup kehadiran dalam sesi latihan pada hari-hari opsional, seperti yang terjadi pada Kamis lalu, serta perkembangan besarnya pada level pertahanan. Namun, faktor utama keistimewaannya tetap pada aspek menyerang, dan angka-angkanya musim ini berbicara dengan sendirinya: 13 gol dan 11 umpan kunci dalam 15 pertandingan, atau dengan kata lain, 24 kontribusi gol.

Bintang Spanyol itu sudah mengenal rasanya mencetak gol ke gawang Atletico Madrid, di stadion Metropolitano, karena ia mencetak dua golnya ke gawang tim berjuluk Los Rojiblancos itu di kandang mereka.

Gol pertama datang di Liga Spanyol 2024-2025, ketika Yamal menegaskan comeback hebat Barcelona, yang ditutup oleh Ferran Torres untuk membawa tim Catalan menang 4-2.

Adapun gol kedua, datang pada musim lalu di Liga Champions, ketika Yamal menggetarkan gawang dengan tembakan mendatar menggunakan kaki kirinya, dan memberikan harapan bagi Barcelona, tetapi pada akhirnya tim tersebut tersingkir dari turnamen di tangan Los Rojiblancos.