'Real Madrid mengincar penyerang yang tahun lalu dihargai 100 juta'

Real Madrid sudah mulai menyusun skuad untuk musim depan. Menurut La Gazzetta dello Sport, seorang gelandang serang Juventus berada di urutan teratas daftar incaran klub raksasa Spanyol tersebut.

Kenan Yildiz adalah 'pembelian impian' bagi presiden Florentino Pérez, demikian diungkapkan surat kabar olahraga Italia tersebut. Pemain sayap kiri Juventus berusia 21 tahun itu baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak, sehingga ia kini terikat dengan klub asal Turin tersebut hingga tahun 2030.

Transfermarkt memperkirakan nilai Yildiz sebesar 75 juta euro, padahal tahun lalu angka yang disebutkan mencapai 100 juta euro. Juventus tampaknya tidak ingin begitu saja melepas penyerang berbakat asal Turki yang lahir di Jerman ini. Hal itu bisa berubah jika klub gagal lolos ke Liga Champions dan kehilangan pendapatan yang menyertainya.

Ketertarikan Real Madrid terhadap Yildiz bukanlah hal baru. Penyerang Juventus ini sudah dikaitkan dengan Los Blancos pada Oktober tahun lalu, saat Xabi Alonso masih memimpin tim Madrid.

Pemain sayap ini menjalani pendidikan di akademi muda Bayern München saat Alonso mengakhiri kariernya sebagai pemain di sana. Pelatih asal Spanyol itu pun berpikir untuk mempertemukan kembali keduanya, yang kini sudah tidak mungkin lagi. Namun, Yildiz masih tetap masuk dalam daftar incaran Real Madrid.

Yildiz masih bermain penuh 90 menit pada Minggu lalu melawan Hellas Verona, yang pulang dengan satu poin (1-1) dari Juventus Stadium. Dengan tiga laga tersisa, Juventus berada di peringkat keempat dan telah mengamankan tiket Liga Champions. Namun, AS Roma yang berada di peringkat kelima hanya tertinggal satu poin.

Pemain sayap ini memulai debutnya di tim nasional Turki pada tahun 2023 dan kini telah mencatatkan 28 penampilan internasional. Yildiz tampaknya hampir pasti akan ikut serta di Piala Dunia, dengan Australia, Paraguay, dan Amerika Serikat sebagai lawan di babak penyisihan grup.