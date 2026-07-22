Real Madrid telah mengambil keputusan akhir terkait perekrutan pemain internasional Spanyol, Rodri, gelandang Manchester City, menurut laporan media.

Surat kabar "L'Equipe" asal Prancis menyebutkan bahwa manajemen Los Blancos telah memutuskan untuk melanjutkan upaya mendatangkan Rodri, setelah adanya perubahan sikap dari presiden klub Florentino Perez, yang pada awalnya tidak yakin dengan kesepakatan tersebut.

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Surat kabar itu menambahkan bahwa klub asal ibu kota Spanyol tersebut kini melihat perlunya merekrut seorang pemain yang mampu menjalankan peran yang dulu diemban oleh bintang Jerman yang pensiun dua tahun lalu, Toni Kroos, dan telah memutuskan bahwa Rodri adalah pilihan yang paling tepat untuk itu.

Namun, Real Madrid tidak ingin membayar lebih dari 60 juta euro, sementara Manchester City bersikeras memperoleh 100 juta euro untuk menyetujui penjualan sang pemain.

Di sisi lain, jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa kemungkinan kepindahan Rodri ke Los Blancos pada musim panas ini semakin meningkat, setelah digelar sebuah pertemuan rahasia di salah satu restoran di Madrid, yang mempertemukan para pejabat klub dengan agen sang pemain, dan berakhir dengan keputusan dewan direksi untuk terus mengupayakan penyelesaian kesepakatan tersebut.

Jaringan tersebut menambahkan bahwa Real Madrid bersiap untuk mengajukan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030, dan saat ini tengah berupaya mencapai kesepakatan dengan Rodri terkait persyaratan pribadi.