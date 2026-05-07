'Real Madrid mengambil langkah drastis: tindakan tegas setelah perkelahian dalam sesi latihan'

Pertengkaran dalam sesi latihan Real Madrid antara Federico Valverde dan Aurélien Tchouaméni menimbulkan dampak besar, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Insiden tersebut membuat nama José Mourinho semakin santer dibicarakan di Madrid. Pelatih Benfica saat ini kemungkinan harus memperketat disiplin di ibu kota Spanyol tersebut, yang sementara itu telah mengumumkan sanksi disiplin terhadap kedua pemain yang terlibat.

Rabu lalu, Valverde dan Tchouaméni sudah terlibat pertengkaran di sesi latihan Real Madrid. Situasi semakin memanas pada Kamis di kompleks latihan Valdebebas, di mana kedua gelandang tersebut kembali berhadapan. Akhirnya, pertengkaran itu memuncak hingga Valverde harus dilarikan ke rumah sakit setelah mendapat pukulan dari Tchouaméni.

RMC Sport sebelumnya melaporkan bahwa Valverde sempat pingsan sebentar dan mengalami luka di kepala. Menurut Romano, situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi Real Madrid karena konflik tersebut tidak segera diselesaikan. “Biasanya, hal-hal seperti ini diselesaikan pada hari yang sama, tetapi itu tidak terjadi,” kata jurnalis transfer tersebut.

Presiden klub Florentino Pérez dilaporkan telah turun tangan secara langsung. Romano menyebutkan bahwa Pérez telah melakukan pembicaraan dengan kedua pemain tersebut dan bahwa Real Madrid saat ini sedang menyiapkan tindakan disiplin, demikian dikonfirmasi oleh klub papan atas Spanyol tersebut pada Kamis melalui saluran resmi. Di dalam klub, terdapat perasaan bahwa tindakan yang lebih tegas perlu diambil untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

“Real Madrid mengumumkan bahwa klub, menyusul kejadian pagi ini, telah memutuskan untuk memulai prosedur disiplin terhadap pemain kami Fede Valverde dan Aurélien Tchouaméni,” demikian bunyinya. “Klub akan mengumumkan hasil dari kedua kasus tersebut pada waktunya, segera setelah prosedur internal selesai.”

Menurut Romano, insiden perkelahian tersebut bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Awal musim ini, Antonio Rüdiger dan Álvaro Carreras juga sempat terlibat bentrokan sengit di lapangan latihan. Meskipun situasi tersebut akhirnya terselesaikan, pihak manajemen dikabarkan kini sangat prihatin dengan suasana di dalam skuad.

Justru karena itulah Mourinho tetap menjadi kandidat serius untuk menjadi pelatih Real Madrid musim panas mendatang. “Disiplin itu sangat penting. Itulah mengapa Mourinho tetap menjadi nama yang diunggulkan,” kata Romano. Pelatih asal Portugal itu kabarnya masih terbuka untuk kembali ke Santiago Bernabéu.

Romano menekankan bahwa Carlo Ancelotti justru di bidang itulah telah memberikan kontribusi besar bagi Real Madrid selama bertahun-tahun. Menurutnya, pelatih asal Italia itu selalu berhasil menyelesaikan konflik internal dan menjaga kesatuan skuad bintang tersebut.

Masalah personel Real Madrid semakin memburuk menjelang El Clásico melawan FC Barcelona pada hari Minggu. Romano melaporkan bahwa Valverde diperkirakan tidak dapat diturunkan dalam pertandingan melawan FC Barcelona karena cedera yang dideritanya saat insiden dengan Tchouaméni. Menurut Romano, situasi medis Tchouaméni akan semakin jelas dalam beberapa hari mendatang.