Real Madrid mengalami nasib sial dalam perebutan gelar juara setelah babak akhir yang gila-gilaan di Mallorca

Real Madrid mengalami hasil yang sangat buruk dalam perburuan gelar juara liga Spanyol. Di Mallorca, Los Blancos kalah 2-1. Ketika Eder Militão menyamakan kedudukan melalui sundulan pada menit ke-88, sepertinya satu poin sudah aman, tetapi Vedat Muriqi mencegah Real Madrid membawa pulang satu poin dari pertandingan tersebut pada menit terakhir.

Setelah fase awal di mana Mallorca mendapat lebih banyak peluang, justru Real Madrid yang pertama kali benar-benar mengancam di pulau Canary tersebut.

Kylian Mbappé menerima bola di kotak penalti, tidak mendapat tekanan, dan melepaskan tembakan ke arah sudut atas gawang, yang memaksa Leo Roman untuk menjulurkan tubuhnya. Kiper yang sama juga harus melakukan penyelamatan beberapa saat kemudian atas upaya Arda Güler.





Akhirnya, Mallorca yang secara mengejutkan memimpin. Sebuah umpan silang dari sisi kanan diterima di kotak penalti oleh Manu Morlanes yang benar-benar bebas. Ia kemudian melesakkan bola dengan baik ke sudut kanan bawah gawang.

Di babak kedua, Álvaro Arbeloa terpaksa melakukan perubahan dan memasukkan Jude Bellingham serta Vinicius Junior ke lapangan. Eder Militão juga kembali bermain setelah absen berbulan-bulan karena cedera.

Bahkan dengan semua pemain bintang di lapangan, Real Madrid hampir tidak mampu menembus pertahanan Mallorca yang terorganisir dengan baik, hingga justru Militão menyundul bola dari tendangan sudut dengan keras ke sudut atas gawang: 1-1.

Namun, sundulan itu tidak menghasilkan satu poin pun. Di menit-menit akhir pertandingan, Mallorca akhirnya berhasil memenangkan laga. Muriqi menerima umpan di kotak penalti dan kemudian melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang.

Akibat kehilangan poin ini, FC Barcelona berpotensi menjauh jauh dari Real Madrid pada Sabtu malam. Jika menang atas Atlético Madrid, tim Catalan ini bisa unggul tujuh poin dari para pesaingnya.



