Real Madrid menetapkan tanggal yang tidak biasa untuk perkenalan Mourinho

Sebuah laporan media pada hari Rabu ini mengungkap tanggal pengumuman Real Madrid mengenai penunjukan José Moreno sebagai manajer baru tim utama.

Mourinho telah meninggalkan klub lamanya, Benfica dari Portugal, dan semua orang menantikan pengumuman resmi Real Madrid mengenai penandatanganan kontraknya.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa kontrak dengan Mourinho akan diumumkan segera, namun perkenalan resminya akan memakan waktu.

Klub belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai keputusan yang tidak biasa ini, karena biasanya pelatih diperkenalkan segera setelah pengumuman resmi penandatanganan kontrak, dan dikabarkan bahwa Mourinho sendiri memainkan peran penting dalam hal ini.

Perkenalan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Juli mendatang, meskipun pengumuman kesepakatan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Meskipun belum ada tanggal pasti hingga saat ini, ada batas waktu: sebelum tanggal 13 bulan depan, yang merupakan tanggal dimulainya latihan persiapan untuk musim baru.

Jadwalnya akan semakin jelas seiring berjalannya waktu, namun inilah rencana yang sedang dibahas di Valdebebas, dan inilah situasi saat ini.

Pertama: pengumuman resmi, yang tertunda lebih lama dari yang dibayangkan siapa pun, karena seharusnya dilakukan pada Senin lalu, tetapi kehadiran Paus di Stadion Santiago Bernabéu mengalahkan acara tersebut, sehingga diputuskan untuk ditunda. Seharusnya juga dilakukan kemarin, namun kedatangannya di Madrid tertunda hingga sore hari, dan meskipun detail akhir diselesaikan pada menit-menit terakhir (sehingga bursa saham diberitahu setelah pukul sebelas malam), diputuskan untuk menundanya lagi.

Senin telah berlalu, begitu pula Selasa, dan kini semua mata tertuju pada hari Rabu... Kapan hal itu akan terjadi?... Pesan yang datang dari Valdebebas menyebutkan bahwa tidak ada waktu yang pasti, namun hal itu bisa terjadi kapan saja.

Surat kabar tersebut menekankan bahwa Mourinho dijadwalkan diperkenalkan pada Juli mendatang, bukan bulan ini, dan pertanyaan tetap muncul mengenai kemungkinan mengadakan kamp pelatihan singkat di luar negeri mengingat waktu yang terbatas setelah Piala Dunia.