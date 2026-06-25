Real Madrid mendatangkan kembali pemainnya... lalu segera menawarkannya untuk dijual

Real Madrid telah memberi tahu pihak klub Como asal Italia bahwa mereka akan mengaktifkan klausul pembelian kembali pemain asal Argentina, Nico Baz.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, menyebutkan melalui akunnya di platform X, “Real Madrid secara resmi memberi tahu Como bahwa mereka akan mengaktifkan klausul pembelian kembali Nico Baz senilai 9 juta euro.”

Ia melanjutkan, “Baz akan kembali ke Real Madrid, dengan memberikan kesempatan kepada Como untuk mengontraknya kembali dengan harga 60 juta euro, dalam periode mulai sekarang hingga hari Senin.”

Ia menjelaskan, “Jika Como tidak menyelesaikan kesepakatan tersebut dalam batas waktu ini, Baz akan secara resmi kembali ke Real Madrid minggu depan, sebelum klub menawarkannya di bursa transfer dengan harga lebih dari 60 juta euro.”

Surat kabar “Marca” melaporkan bahwa Real Madrid menegaskan kembali kepada Como, dalam pertemuan kedua belah pihak hari Kamis ini, tekadnya untuk membeli kembali Baz, sekaligus memberikan hak prioritas negosiasi kepada Real Madrid jika Como memutuskan untuk menjualnya di kemudian hari.

Real Madrid sebelumnya telah menyampaikan posisi ini secara tidak resmi kepada klub Italia tersebut dalam beberapa hari terakhir, sebelum mengonfirmasi keputusannya secara resmi dalam pertemuan yang mempertemukan kedua belah pihak.

Langkah ini diambil oleh Real Madrid dengan tujuan agar tidak kehilangan salah satu talenta muda paling menjanjikan tanpa memperoleh keuntungan finansial yang memadai, serta untuk mempertahankan kendali atas masa depan Baz, yang perkembangannya telah dipantau secara ketat oleh klub sepanjang musim.

Penampilan yang ditunjukkan Nico Baz di Serie A semakin memperkuat keyakinan manajemen Real Madrid akan pentingnya mendapatkan kembali hak atasnya.

Keinginan Nico Baz sebenarnya adalah untuk tetap bersama Como di bawah asuhan pelatih Cesc Fàbregas, namun, setelah langkah ini, Real Madrid-lah yang akan memiliki keputusan akhir dalam menentukan masa depan sang pemain.