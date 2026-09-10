Real Madrid dan Arda Güler telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai perpanjangan kontrak hingga pertengahan 2032, lapor The Athletic. Pemain Turki berusia 21 tahun itu pun mendapat ganjaran atas perkembangan pesatnya di ibu kota Spanyol.

Güler didatangkan dari Fenerbahce pada musim panas 2023 dengan biaya nyaris 30 juta euro. Pada periode awalnya, ia tidak mendapat banyak waktu bermain, tetapi di bawah Xabi Alonso dan Álvaro Arbeloa perannya terus membesar dan pelatih saat ini, José Mourinho, juga secara konsisten mengandalkan sang kreator.

Musim ini, Güler sudah menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan dan dianggap sebagai otak kreatif di lini tengah. Ia menyumbang assist penting dalam kemenangan 2-1 atas Espanyol dan pada satu laga ketika ia tidak menjadi starter, di kandang melawan tim papan bawah Málaga, ia mencetak gol yang memastikan skor akhir 4-0 dalam empat menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Güler pada Rabu, menjelang laga Real Madrid vs Inter, menerima penghargaan Breakthrough Player dari musim Liga Champions sebelumnya. Kaki kiri andalan itu menjadi starter dalam 13 dari 14 pertandingan di kompetisi tersebut musim lalu, dengan catatan dua gol dan empat assist.

Güler, yang kebetulan menjalani skorsing untuk laga melawan Inter, hingga saat ini telah memainkan 119 pertandingan untuk Los Blancos dan menorehkan 19 gol serta 26 assist. Pemain yang sudah 33 kali membela tim nasional itu juga menjadi sorotan bersama Turki pada musim panas Piala Dunia lalu, meski tim tersebut mengecewakan dan sudah tersingkir setelah dua kekalahan.

"Petinggi Real Madrid sudah menjelaskan musim panas ini mengapa klub tidak berinvestasi lebih banyak di lini tengah", tulis The Athletic. "Mereka menganggap pemain seperti Jude Bellingham dan Güler sebagai fondasi penting untuk masa depan."

"Kontrak baru ini, dalam konteks itu, merupakan penghargaan atas kemajuan yang telah dicapai Güler dan atas pentingnya peran yang ia raih di klub." Pengumuman resmi dari Real Madrid kemungkinan besar akan segera menyusul.