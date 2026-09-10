Real Madrid dan Arda Güler telah mencapai kesepakatan prinsip untuk perpanjangan kontrak hingga pertengahan 2032, lapor The Athletic. Pemain Turki berusia 21 tahun itu pun mendapat ganjaran atas perkembangan impresifnya di ibu kota Spanyol.

Güler didatangkan dari Fenerbahçe pada musim panas 2023 dengan nilai transfer sedikit di bawah 30 juta euro. Pada periode awalnya, ia tidak banyak mendapatkan waktu bermain, tetapi di bawah Xabi Alonso dan Álvaro Arbeloa perannya terus membesar dan pelatih saat ini, José Mourinho, juga selalu mengandalkan sang kreator.

Musim ini Güler sudah tiga kali menjadi starter dalam empat pertandingan dan dianggap sebagai otak kreatif di lini tengah. Ia menyumbang assist penting dalam kemenangan 2-1 atas Espanyol dan pada satu laga saat ia tidak menjadi starter, di kandang melawan tim papan bawah Málaga, ia mencetak gol yang memastikan skor akhir 4-0 dalam empat menit setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Güler pada Rabu, menjelang Real Madrid vs Inter, mendapat penghargaan Breakthrough Player musim Liga Champions sebelumnya. Pemain berkaki kiri itu menjadi starter dalam 13 dari 14 pertandingan di ajang antarklub elite Eropa tersebut musim lalu, dengan catatan dua gol dan empat assist.

Güler, yang kebetulan absen karena skorsing untuk laga melawan Inter, sejauh ini telah memainkan 119 pertandingan untuk Los Blancos dan mencatatkan 19 gol serta 26 assist. Pemain yang telah 33 kali membela tim nasional itu juga menjadi sorotan bersama Turki pada musim panas Piala Dunia lalu, ketika mereka tampil mengecewakan dan sudah tersingkir setelah dua kekalahan.

"Petinggi Real Madrid sudah menjelaskan musim panas ini mengapa klub tidak berinvestasi lebih banyak di lini tengah", tulis The Athletic. "Mereka memandang pemain seperti Jude Bellingham dan Güler sebagai fondasi penting untuk masa depan."

"Kontrak baru ini, dalam arti tersebut, merupakan ganjaran atas kemajuan yang telah dibuat Güler dan atas arti penting yang telah ia peroleh di klub." Pengumuman resmi dari Real Madrid diperkirakan akan segera menyusul.