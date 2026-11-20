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Manchester United kembali menerima pukulan telak. Klub Inggris itu mengakui kegagalannya mempertahankan salah satu talenta muda paling menonjol di Eropa, setelah bintang muda JJ Gabriel memutuskan meninggalkan Old Trafford dan pindah ke Real Madrid. Transfer ini mengguncang akademi Manchester United.

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Sambil menunggu konfirmasi resmi, menurut harian Spanyol "Mundo Deportivo", JJ Gabriel dijadwalkan menandatangani kontrak dengan Real Madrid untuk bergabung dengan akademi muda klub tersebut. Pemain asal Inggris berusia 16 tahun yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa itu baru-baru ini meninggalkan Manchester United, dan Real Madrid berhasil mengungguli klub-klub lain yang ingin membawanya ke Valdebebas.

Faktanya, setelah kepergiannya dari United dipastikan, JJ Gabriel mengunjungi fasilitas latihan Real Madrid. Langkah ini menegaskan bahwa kepindahannya ke raksasa Spanyol itu tinggal menunggu waktu, sekaligus menandakan bahwa Los Blancos sukses memenangi persaingan untuk mendapatkan talenta muda Inggris tersebut.

CEO Manchester United, Omar Berrada, dalam wawancara dengan "Sky Sports", menjelaskan bahwa klub telah berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan sang pemain, tetapi keputusan untuk pergi lebih kuat daripada semua upaya tersebut.

"Kami sudah melakukan segalanya, benar-benar segalanya, untuk mempertahankan JJ Gabriel. Jelas dia dan keluarganya telah mengambil keputusan untuk pergi, dan kami hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya," ujar Berrada.

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Dengan nada yang menyiratkan penyesalan sekaligus kebanggaan, Berrada menambahkan: "Kami menginginkan pemain yang ingin berada di sini dan merasa bahwa bergabung dengan Manchester United adalah sebuah kehormatan besar."

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CEO Manchester United itu juga menegaskan: "Kita tidak boleh lupa bahwa JJ adalah pemain yang masih sangat muda dan mendapat sorotan media yang besar. Prioritas utama kami adalah keselamatannya."

Ia menambahkan: "Akademi kami dan para pelatihnya patut mendapat apresiasi, karena mereka turut berkontribusi dalam perkembangannya. Kami tetap yakin bahwa United adalah tempat terbaik baginya untuk melanjutkan kariernya dan berkembang."

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Berrada menegaskan bahwa Manchester United memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan talenta muda, seperti yang terlihat musim ini bersama Shea Lacey dan sebelumnya bersama Kobbie Mainoo, seraya menyebut bahwa klub tidak ragu memberikan kesempatan kepada pemain muda.

"Manchester United memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan talenta muda, seperti yang kita lihat musim ini bersama Shea Lacey dan sebelumnya bersama Mainoo. Kami tidak ragu memberikan kesempatan," katanya.

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Kepergian Gabriel terjadi pada waktu yang sangat sulit bagi Manchester United, yang tengah menjalani salah satu periode terburuknya di Liga Primer Inggris dan berusaha membangun ulang tim di bawah arahan pelatih barunya, Mauricio Pochettino, di tengah kabar akan adanya perubahan besar pada Januari mendatang.

Sementara itu, Real Madrid kembali memberikan pukulan bagi para pesaingnya di bursa talenta muda, setelah berhasil meyakinkan sang pemain dan keluarganya dengan proyek olahraganya serta peluang yang akan ia dapatkan di akademi Valdebebas, yang telah melahirkan banyak bintang besar dalam beberapa tahun terakhir.

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Gabriel diharapkan menjadi tambahan kekuatan yang besar bagi akademi Real Madrid, yang terus menjalankan kebijakan merekrut talenta muda terbaik di Eropa sebelum mereka matang dan menjadi bintang besar di masa depan.

Pada akhirnya, kepergian JJ Gabriel menjadi pesan yang jelas bagi Manchester United bahwa mempertahankan talenta kini tidak lagi semudah dulu, bahwa klub-klub besar selalu mengintai setiap talenta yang muncul dari akademinya, dan bahwa klub harus bekerja lebih keras untuk meyakinkan para bintang masa depan bahwa masa depan mereka ada di Old Trafford, bukan di tempat lain.