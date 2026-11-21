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Real Madrid menang tipis 2-1 atas Celta de Vigo di Santiago Bernabéu, Sabtu. Los Blancos kini menyamai perolehan poin pemuncak klasemen FC Barcelona, yang baru akan menghadapi Villarreal pada Minggu. Hasil ini menjadi modal bagus bagi Real menjelang kedatangan PSV di Liga Champions.

Real Madrid mengawali laga kandang ini dengan buruk. Pablo Durán membawa Celta de Vigo unggul 0-1 saat pertandingan baru berjalan enam menit. Tim tamu nyaris menggandakan keunggulan lewat serangan balik melalui Durán dan Williot Swedberg.

Real Madrid menuntut penalti ketika Arda Güler terjatuh di kotak penalti. Menjelang akhir babak pertama, mereka akhirnya mendapat penalti, tetapi tendangan Kylian Mbappé melambung di atas mistar.

Jude Bellingham kemudian nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan, tetapi gol yang dinanti Real tak kunjung datang. Pelatih José Mourinho pun punya pekerjaan rumah saat jeda.

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Real Madrid kembali tidak mendapat penalti setelah Bernardo Silva dijatuhkan di kotak penalti pada babak kedua. Namun, jelas terlihat bahwa tim asuhan Mourinho mengerahkan segala upaya untuk mengejar ketertinggalan.

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Yan Diomande kurang beruntung ketika tembakan kerasnya ditepis Ionut Radu setelah laga berjalan satu jam di Madrid. Gol penyama kedudukan akhirnya tercipta pada menit ke-66: Bellingham mencetak gol dan kembali memberi harapan kepada para pendukung Real Madrid.

Carlos Espi menjadi penentu kemenangan lewat gol dari bola muntah pada menit ke-85. Kelegaan pun terasa di kalangan pemain dan pendukung Real Madrid.

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Real Madrid kini mengalihkan fokus ke fase liga Liga Champions. PSV, yang menang 1-4 atas NEC, akan bertandang ke ibu kota Spanyol pada Selasa.